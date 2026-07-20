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Por Redacción Red43

Este Día de la Amistad, Trevelin invita a disfrutar de una tarde de títeres en familia

La obra “Los guardianes de la flor”, de La Sandunga, se presentará este lunes en la Biblioteca Popular de Trevelin, con una propuesta para toda la familia.
Por Redacción Red43

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Este lunes 20 de julio, en el marco del Día de la Amistad, la comunidad de Trevelin podrá disfrutar de una tarde especial con una propuesta cultural para toda la familia.

 

La Sandunga presentará “Los guardianes de la flor”, una divertida obra de títeres protagonizada por Lipo y Puchi, dos personajes que deberán unir fuerzas para defender las flores del temible Glotón Comeflores.

 

La historia combina humor, ternura y aventuras, y propone reflexionar sobre la importancia de cuidar aquello que amamos, en una experiencia pensada para compartir entre grandes y chicos.

 

La función será a las 18 horas en la Biblioteca Popular de Trevelin, ubicada en Libertad 267. La propuesta es para toda la familia y contará con modalidad a la gorra consciente.

 

Quienes deseen reservar su lugar pueden comunicarse al 2945 555787.

 

Una buena oportunidad para celebrar el Día de la Amistad entre risas, títeres y flores.

 

 

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