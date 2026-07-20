Tragedia después de la final: una explosión en Neuquén dejó un muerto y tres heridos

Una persona murió y otras tres resultaron heridas este domingo por la noche en la ciudad de Neuquén, luego de que un artefacto explosivo de fabricación casera detonara en una vivienda del barrio Z1.

El hecho ocurrió después de la final del Mundial, cuando cuatro personas se encontraban manipulando el artefacto. Según la información preliminar, la explosión se produjo de manera imprevista durante el proceso de armado.

La detonación tuvo una gran intensidad y provocó la muerte de una de las personas en el lugar. Las otras tres fueron trasladadas a distintos centros de salud para recibir atención médica.

Entre las lesiones informadas se encuentran un trauma grave en el cuero cabelludo y quemaduras en los ojos y el cabello. La tercera persona herida sufrió lesiones de menor consideración.

El episodio generó un importante despliegue de efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias. También trabajaron peritos de criminalística, que buscan determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión y qué materiales se utilizaban para fabricar el artefacto.

Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas.

Fuente: Diario Rio Negro

MA