La secretaría de Desarrollo Humano realiza su planificación de trabajo con eje en la presencia territorial

La Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel presentó al intendente Matías Taccetta el plan de trabajo que lleva adelante el área, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial, la articulación con instituciones y el acompañamiento a los vecinos.

Durante el encuentro, el equipo de la Secretaría que conduce Fabiana Vázquez expuso las principales acciones desarrolladas en los últimos meses y detalló la planificación prevista para lo que resta del año, en línea con los objetivos de gestión planteados por el intendente.

La secretaria de Desarrollo Humano, Fabiana Vázquez, destacó que la reunión permitió compartir el trabajo realizado y recibir el acompañamiento del intendente. "Fue un encuentro muy positivo. El intendente pudo escuchar y acompañar el trabajo que venimos realizando. Nos pidió reforzar la presencia territorial y estar cerca de los vecinos, y ese es el camino que estamos siguiendo", expresó.

En ese sentido, explicó que la planificación contempla un trabajo articulado con distintas instituciones, organismos y las diferentes áreas del municipio para brindar respuestas integrales a la comunidad.

"La idea es que cada vecino se sienta acompañado y respaldado. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las familias, no solo a través de la asistencia, sino también generando oportunidades mediante talleres, capacitaciones y distintas propuestas que permitan fortalecer la autonomía de las personas", señaló.

Asimismo, remarcó que la Secretaría busca avanzar con una mirada integral que trascienda la asistencia inmediata y promueva herramientas para el desarrollo social de la comunidad.

"Queremos poner en valor el trabajo de cada una de las direcciones que integran la Secretaría y continuar acompañando la gestión del intendente, con un Estado presente y cercano, que escuche y trabaje junto a los vecinos", concluyó.

R.G