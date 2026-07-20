En Esquel una familia necesitó más de $1,7 millones en junio para no ser pobre

El costo de vida volvió a incrementarse en Chubut durante junio, según el último informe elaborado por el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). En ese contexto, Esquel se mantuvo como la ciudad con la Canasta Básica Total (CBT) más baja entre las cuatro localidades relevadas, aunque una familia tipo igualmente necesitó más de $1,7 millones para cubrir sus gastos esenciales y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Esquel, la ciudad con la canasta más baja de Chubut

El relevamiento también incluyó a Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. Comodoro volvió a registrar el costo de vida más elevado de la provincia, con una Canasta Básica Total cercana a los $1,9 millones, mientras que Trelew y Puerto Madryn también superaron los $1,8 millones. Esquel, por su parte, volvió a registrar el menor valor entre las localidades analizadas.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, el orden se repitió: Comodoro presentó el valor más alto, seguida por Trelew, Puerto Madryn y Esquel.

Una diferencia que se mantiene con el promedio nacional

Aunque lidera el ranking provincial con la canasta de menor valor, el costo de vida en Esquel continúa por encima de los indicadores nacionales. Según el informe, una familia de la ciudad necesita alrededor de un 20% más de ingresos que una del Gran Buenos Aires para cubrir las mismas necesidades básicas.

Alimentos y vivienda, entre los rubros con mayor impacto

El Observatorio señaló que varios productos básicos mantienen precios superiores al promedio del país. Entre ellos aparecen la carne picada, los huevos, la leche y la papa, que registra una diferencia cercana al 31% respecto de los valores nacionales. El informe atribuye estos sobrecostos a las condiciones logísticas y geográficas de la Patagonia, que encarecen especialmente el transporte y la distribución de alimentos frescos.

Además, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles continúa siendo uno de los principales factores que explican el mayor costo de vida en la región. Durante junio registró una variación mensual del 2,9% y un incremento interanual del 52,9%, el más alto dentro de la estructura de gastos patagónica.

Menor inflación, pero un piso de precios más alto

Si bien la inflación mensual en la Patagonia fue del 1,6%, por debajo del 1,9% informado por el INDEC para el conjunto del país, el Observatorio aclaró que esa desaceleración no implica un menor costo de vida. Los precios en la región parten de un nivel más elevado que en otras zonas del país, por lo que las familias patagónicas siguen necesitando ingresos considerablemente más altos para afrontar sus gastos cotidianos.

MA