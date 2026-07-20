Después del Mundial cambia el reglamento del fútbol argentino: las nuevas normas que se aplicarán

El fútbol argentino se prepara para comenzar el Torneo Clausura con un reglamento actualizado, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmara la incorporación de las últimas modificaciones establecidas por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB).

Se trata de cambios que ya fueron utilizados durante el Mundial y que ahora llegarán a las competencias locales con el objetivo de darle mayor fluidez al juego, reducir interrupciones y mejorar la experiencia de jugadores, árbitros e hinchas.

Una de las modificaciones más visibles estará relacionada con la comunicación entre los futbolistas y los árbitros. Al igual que ocurrió en la Copa del Mundo, se buscará ordenar los reclamos dentro del campo de juego, estableciendo mayores controles sobre las protestas colectivas y priorizando que solo los capitanes puedan acercarse al juez principal en determinadas situaciones.

También se aplicarán ajustes vinculados a la pérdida de tiempo y la continuidad del partido. Los árbitros tendrán más herramientas para controlar demoras intencionales y buscar que los encuentros tengan una mayor cantidad de minutos efectivos de juego.

El VAR tendrá más posibilidades de intervenir

Otra de las novedades estará vinculada al uso del VAR. La tecnología arbitral ampliará sus posibilidades de participación en algunas jugadas específicas, siguiendo los criterios que ya fueron implementados por FIFA en sus torneos internacionales.

El objetivo será aportar mayor precisión en decisiones determinantes y reducir errores arbitrales en acciones que puedan modificar el resultado de un partido.

Además, las nuevas disposiciones mantendrán el foco en la prevención de actos discriminatorios dentro de los estadios. Los árbitros tendrán la facultad de detener un encuentro ante situaciones de esta índole y aplicar las medidas correspondientes.

Las modificaciones comenzarán a regir con el inicio del Torneo Clausura y representarán la adaptación del fútbol argentino a los cambios que ya se vieron en el escenario mundial.

MA