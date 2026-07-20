Messi rompió el silencio tras la final y dejó un emotivo mensaje para los argentinos

Horas después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó sus sensaciones tras el subcampeonato. El capitán argentino habló del dolor por no haber podido defender el título, pero también destacó el esfuerzo del plantel y el acompañamiento de los hinchas durante toda la Copa del Mundo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán al comenzar su publicación. Sin embargo, rápidamente puso el foco en el recorrido del equipo y en los momentos que marcaron la campaña de la Selección.

El legado de este grupo

En su reflexión, Messi recordó los partidos en los que Argentina logró revertir resultados adversos y valoró la entrega del plantel durante todo el torneo. También remarcó que el equipo volvió a instalarse entre los mejores del mundo gracias al trabajo colectivo y al respaldo de millones de argentinos.

"Me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", expresó.

Además, el capitán destacó que, más allá del resultado de la final, la Selección alcanzó un logro que pocos equipos consiguen: disputar dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", señaló.

Un mensaje de agradecimiento

Sobre el final de su publicación, Messi agradeció las muestras de cariño recibidas tras la final y resaltó el vínculo que se generó entre el equipo y los hinchas durante el Mundial.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", escribió.

Antes de cerrar el mensaje, el capitán también tuvo palabras para el nuevo campeón del mundo y felicitó a España por la conquista del título.

MA