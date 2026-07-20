Nadadores de Esquel y Trevelin se preparan para desafiar las aguas heladas del Mundial en El Calafate

Del 2 al 9 de agosto, Lucas Rocca, Axel Alarcón, Franco Ferretti y Elisabet Blanco Wegrzyn representarán a Chubut en el Mundial de Aguas Frías, que se desarrollará en el Lago Argentino, en El Calafate.

"Voy a participar en el Mundial de Aguas Frías que se va a realizar en El Calafate, en Lago Argentino", expresó Elisabet Blanco Wegrzyn, mientras que Franco Ferretti detalló las pruebas que disputará y aseguró: "Me vengo preparando hace un tiempo con diferentes adaptaciones al medio y me siento bastante bien para la competencia".

Para Axel Alarcón, la experiencia va mucho más allá de lo deportivo, sino de motivación. "Ayer me fui a meter a La Zeta congelada. Estuvo buenísimo para hacer el comienzo de entrada y salida con mayor motivación para las siguientes competencias que se vienen por delante", afirmó.

Lucas Rocca, que participará por segunda vez en este certamen, sostuvo que el principal objetivo será disfrutar el momento. "Vamos a poner lo mejor que podamos y, sobre todo, disfrutar con todo el grupo y toda la gente", señaló.

Los cuatro nadadores también agradecieron el acompañamiento de familiares, entrenadores y organismos que colaboraron para concretar el viaje. "La familia siempre es la que me banca", destacó Rocca, mientras que Ferretti valoró el apoyo de Chubut Deportes y de los municipios de Esquel y Trevelin para poder estar presentes en la competencia.

R.G