20 de julio: el mundo celebra al ajedrez, un clásico que nunca pierde vigencia

Cada 20 de julio se conmemora el Día Mundial del Ajedrez, una fecha que pone en valor mucho más que un juego de estrategia. Diversas investigaciones sostienen que practicar ajedrez de manera habitual puede mejorar el funcionamiento del cerebro, fortalecer la memoria y contribuir al bienestar mental en personas de todas las edades.

Uno de los principales beneficios es el desarrollo de la reserva cognitiva, es decir, la capacidad del cerebro para resistir el deterioro asociado al envejecimiento. Estudios científicos indican que este tipo de estimulación mental podría ayudar a retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas, como la demencia.

Además, el ajedrez favorece la concentración, la atención y la velocidad para procesar información, habilidades que resultan útiles tanto en la vida cotidiana como en el ámbito laboral y académico.

La práctica también fortalece las llamadas funciones ejecutivas, relacionadas con la planificación, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el control de los impulsos, al tiempo que mejora la memoria visual y la capacidad para reconocer patrones.

Otro aspecto destacado es su impacto en el bienestar emocional. Algunos estudios observaron que quienes juegan ajedrez con frecuencia reportan una mejor calidad de vida y una menor presencia de síntomas depresivos.

En el ámbito educativo, el ajedrez también mostró resultados positivos. Distintos trabajos científicos señalan que puede contribuir al desarrollo del razonamiento lógico, la concentración y el rendimiento en matemáticas, especialmente cuando se incorpora de forma sostenida durante el ciclo escolar.

Por estos motivos, el ajedrez continúa consolidándose como una actividad que, además de entretener, estimula el cerebro y promueve el desarrollo de habilidades cognitivas a lo largo de toda la vida.

R.G