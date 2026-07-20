¿Falta poco? Así avanzan los trabajos del Natatorio N°2 de Esquel

El Natatorio N°2 de Esquel avanza con tareas de pintura y acondicionamiento como parte de los preparativos para su próxima apertura.



Las tareas forman parte de la puesta a punto del natatorio, que busca ofrecer un espacio cómodo y en óptimas condiciones para las actividades deportivas y recreativas.

Si bien aún no se confirmó una fecha de reapertura, los trabajos evidencian que el establecimiento se encuentra en la etapa final de preparación para volver a abrir sus puertas.

R.G