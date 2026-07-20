Así estará el tiempo este lunes en Esquel: helada por la mañana y sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes 20 de julio una jornada fría pero estable en Esquel, sin lluvias y con cielo que irá variando entre parcialmente y mayormente nublado.

La temperatura más baja se registrará durante la mañana, cuando el termómetro descenderá hasta los -6 °C, mientras que en la madrugada se espera una mínima de -2 °C. Por la tarde y la noche la máxima alcanzará 1 °C.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará desde el oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde rotará al este con intensidades de 7 a 12 km/h, mientras que durante la madrugada y la noche será leve, de entre 0 y 2 km/h, predominando del sudoeste.

El pronóstico no prevé precipitaciones para ninguna franja horaria, por lo que se espera una jornada invernal, fría y con condiciones estables en la ciudad.

R.G