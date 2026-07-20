Investigadores de la UNPSJB participaron de un importante descubrimiento arqueológico en España

Los investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) Heidi Hammond y Leandro Zilio participaron de un importante hallazgo arqueológico en Cataluña, España, donde fueron recuperados los esqueletos completos de dos rinocerontes esteparios que vivieron hace unos 200.000 años.

El descubrimiento se realizó en el yacimiento Cova de les Teixoneres, un sitio clave para el estudio del Paleolítico Medio y de las poblaciones neandertales. El excelente estado de conservación de los restos permitirá obtener nueva información sobre la fauna de la época y la relación entre los primeros humanos y los grandes mamíferos.

Además de los rinocerontes, durante la excavación también se encontraron restos de un caballo, un uro, tres osos y herramientas de piedra utilizadas por los neandertales, materiales que contribuirán a ampliar el conocimiento sobre ese período prehistórico.

R.G