El Quirófano Móvil estará en el barrio Matadero con castraciones gratuitas

La Municipalidad acerca el servicio de castración gratuita de perros y gatos al barrio Matadero, como parte de las políticas de cuidado responsable y tenencia responsable de mascotas.

El quirófano móvil atenderá en la *Sede Vecinal del barrio Matadero* en los siguientes horarios: de lunes a jueves a partir de las 13:30 horas y los viernes desde las 8:00 horas.

Desde el área se recuerda que la castración es fundamental para mejorar la calidad de vida de las mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al control de la población animal.

SL