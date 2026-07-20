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Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil estará en el barrio Matadero con castraciones gratuitas

La castración mejora la calidad de vida de las mascotas, ayuda a prevenir enfermedades y contribuye al control de la población animal.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad acerca el servicio de castración gratuita de perros y gatos al barrio Matadero, como parte de las políticas de cuidado responsable y tenencia responsable de mascotas.

 

 

El quirófano móvil atenderá en la *Sede Vecinal del barrio Matadero* en los siguientes horarios: de lunes a jueves a partir de las 13:30 horas y los viernes desde las 8:00 horas.

 

 

Desde el área se recuerda que la castración es fundamental para mejorar la calidad de vida de las mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al control de la población animal.

 

 

SL

 

 

 

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