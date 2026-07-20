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Lunes 20 de Julio de 2026
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RED43 sociedad Vialidad Chubut
20 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Advierten precaución en rutas por presencia de hielo

Los reportes detallados de Vialidad Provincial y Nacional para esta mañana en la región.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en la mañana de hoy.

 

Todas las rutas se encuentran transitables con precaución debido a las condiciones invernales.

 

 

- Esquel - Trevelin RN259: Calzada normal, húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas húmedas, con barro en sectores. Presencia de animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento y heladas fuertes.

 

- Emp. RN259 - Tecka RN40: Calzada húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas inestables, con barro en sectores. Animales sueltos. Equipos distribuyendo sal. Viento y heladas fuertes.

 

- Tecka - Paso de Indios RN25: Calzada húmeda por riego con sal en sectores y con deformaciones. Banquinas inestables, con barro. Equipos distribuyendo sal. Se solicita respetar la señalización. Animales sueltos. Viento y heladas fuertes.

 

- Emp. RN259 - El Bolsón: Calzada húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas inestables, con barro. Sectores con deformaciones entre Leleque y arroyo Madera. Animales sueltos. Equipos de Vialidad trabajando. Viento y heladas fuertes.

 

- El Bolsón - Villa Mascardi: Bancos de niebla en sectores altos con baja visibilidad. Calzada húmeda en gran parte del recorrido. Piedras sueltas por derrumbes. Máquinas viales trabajando. Tramo con riego de solución salina. Recorrido sinuoso con curvas cerradas. Se recomienda circular a velocidad precautoria, con cinturón de seguridad y luces bajas. Portación obligatoria de cadenas. Se recomienda no circular en horario nocturno.

 

 

Asimismo, Vialidad Provincial detalló las condiciones de las rutas restantes en la provincia.

 

Todas las rutas se encuentran transitables con precaución por heladas y formación de hielo negro.

 

 

- Esquel - La Hoya A10: Heladas. Formación de hielo negro por sectores.

 

- Esquel - Laguna La Zeta A27: Heladas. Formación de hielo negro por sectores.

 

- Río Percy RP72-RP71 Ea. Amancay: Heladas. Formación de hielo negro por sectores.

 

- Villa Futalaufquen - RP71 Cholila: Heladas. Formación de hielo negro por sectores.

 

- Esquel - Gualjaina RP12: Calzada deformada por barro congelado.

 

- Trevelin - Corcovado RP17: Heladas. Formación de hielo negro por sectores.

 

 

Recomendaciones generales

 

 Circular con precaución, respetar la señalización, tener en cuenta la presencia de animales sueltos y equipos viales trabajando.

 

 

Protección Civil 2945-595212 de lunes a viernes de 07 a 13 hs.

 

 

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