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Por Redacción Red43

¿Sabías que el Día del Amigo es una creación argentina?

La iniciativa fue del argentino Enrique Ernesto Febbraro, proponiendo un símbolo de unión entre la humanidad.
Por Redacción Red43

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El Día del Amigo en Argentina, celebrado cada 20 de julio, es una fecha dedicada a honrar y fortalecer los lazos de amistad.

 

En este día, las personas se reúnen y comparten momentos especiales con sus amigos más cercanos, ya sea mediante encuentros, llamadas telefónicas o mensajes, reflejando la importancia de estos vínculos en su vida cotidiana.

 

La celebración se ha convertido en una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, destacando los valores de la lealtad y el apoyo mutuo.

 

El 20 de julio se celebra el Día del Amigo en Argentina para conmemorar la llegada del ser humano a la Luna en 1969.

 

La iniciativa fue del argentino Enrique Ernesto Febbraro, quien consideró que este hito representaba un símbolo de unión entre la humanidad. Febbraro envió cartas a diversos países proponiendo establecer esta fecha como el Día del Amigo.

 

Febbraro vio el alunizaje como una oportunidad para reflexionar sobre la hermandad y la solidaridad global.

 

En sus misivas, argumentaba que la llegada a la Luna había unido a millones de personas en todo el mundo, quienes siguieron el evento con entusiasmo y esperanza.

 

Su propuesta encontró eco y fue adoptada oficialmente en Argentina.

 

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