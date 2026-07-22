Messi integra el 11 ideal del Mundial y otro argentino sorprendió entre los elegidos

La FIFA dio a conocer el 11 ideal del Mundial 2026, una formación elegida por los fanáticos de todo el mundo a través de la plataforma oficial del organismo. España, reciente campeona del certamen, fue la selección con mayor cantidad de representantes, pero Argentina también tuvo una destacada presencia.

Los dos argentinos elegidos

Como era de esperarse, Lionel Messi fue incluido entre los mejores jugadores del torneo. A sus 39 años, el capitán argentino volvió a ser determinante para llevar a la Selección hasta la final del Mundial, donde terminó cayendo ante España.

El otro futbolista argentino elegido fue Lisandro Martínez. El defensor tuvo un rendimiento destacado durante la Copa del Mundo y fue una de las piezas más importantes de la última línea del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Según las estadísticas difundidas por la FIFA, Messi disputó ocho partidos, convirtió ocho goles, dio cuatro asistencias y registró 18 remates al arco. Por su parte, Lisandro Martínez jugó los siete encuentros de Argentina, mantuvo dos vallas invictas, realizó seis intercepciones, sumó 12 entradas y marcó un gol ante Cabo Verde en los octavos de final.

El 11 ideal del Mundial 2026

El equipo elegido por los fanáticos quedó conformado por Vozinha (Cabo Verde); Pedro Porro (España), Dayot Upamecano (Francia), Lisandro Martínez (Argentina), Marc Cucurella (España); Jude Bellingham (Inglaterra), Rodri (España), Michael Olise (Francia); Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega).

La sorpresa de la elección

La principal sorpresa fue la presencia del arquero Vozinha, histórico guardameta de Cabo Verde. El futbolista se convirtió en una de las revelaciones del Mundial gracias a sus actuaciones y terminó siendo el más votado por los hinchas por encima de otros arqueros de mayor trayectoria.

La elección también dejó algunas ausencias llamativas, como las de Harry Kane, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, quienes habían sido considerados entre los futbolistas más destacados del torneo, pero finalmente quedaron afuera del equipo ideal elegido por los fanáticos.

MA