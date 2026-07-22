-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad mundial 2026seleccion argentina de futbol
22 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Messi integra el 11 ideal del Mundial y otro argentino sorprendió entre los elegidos

La FIFA publicó el equipo ideal de la Copa del Mundo 2026. España fue la selección con más representantes, aunque Argentina también dijo presente.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La FIFA dio a conocer el 11 ideal del Mundial 2026, una formación elegida por los fanáticos de todo el mundo a través de la plataforma oficial del organismo. España, reciente campeona del certamen, fue la selección con mayor cantidad de representantes, pero Argentina también tuvo una destacada presencia.

 

Los dos argentinos elegidos

 

Como era de esperarse, Lionel Messi fue incluido entre los mejores jugadores del torneo. A sus 39 años, el capitán argentino volvió a ser determinante para llevar a la Selección hasta la final del Mundial, donde terminó cayendo ante España.

 

El otro futbolista argentino elegido fue Lisandro Martínez. El defensor tuvo un rendimiento destacado durante la Copa del Mundo y fue una de las piezas más importantes de la última línea del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

 

Según las estadísticas difundidas por la FIFA, Messi disputó ocho partidos, convirtió ocho goles, dio cuatro asistencias y registró 18 remates al arco. Por su parte, Lisandro Martínez jugó los siete encuentros de Argentina, mantuvo dos vallas invictas, realizó seis intercepciones, sumó 12 entradas y marcó un gol ante Cabo Verde en los octavos de final.

 

El 11 ideal del Mundial 2026

 

El equipo elegido por los fanáticos quedó conformado por Vozinha (Cabo Verde); Pedro Porro (España), Dayot Upamecano (Francia), Lisandro Martínez (Argentina), Marc Cucurella (España); Jude Bellingham (Inglaterra), Rodri (España), Michael Olise (Francia); Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega).

 

La sorpresa de la elección

 

La principal sorpresa fue la presencia del arquero Vozinha, histórico guardameta de Cabo Verde. El futbolista se convirtió en una de las revelaciones del Mundial gracias a sus actuaciones y terminó siendo el más votado por los hinchas por encima de otros arqueros de mayor trayectoria.

 

La elección también dejó algunas ausencias llamativas, como las de Harry Kane, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, quienes habían sido considerados entre los futbolistas más destacados del torneo, pero finalmente quedaron afuera del equipo ideal elegido por los fanáticos.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Denuncian la falta de calefacción en un bazar céntrico de Esquel
2
 Tiene 23 años, cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica y sus videos en TikTok son furor
3
 Se enteraron de la muerte de su hijo por las redes y cuando fueron a buscar el cuerpo ya lo habían sepultado
4
 Conmoción en la política argentina: murió un funcionario en un aeropuerto de EE.UU
5
 Más de un día y medio atrapados bajo la nieve: Así sobreviven cinco mineros en la cordillera
1
 Bomberos Voluntarios de Trevelin intervinieron en un incendio cerca de Sierra Colorada
2
 Coaching vocacional para jubilados: una propuesta para proyectar una nueva etapa
3
 Le dieron prisión domiciliaria al acusado de provocar un incendio que arrasó más de 200 hectáreas
4
 Esquel avanza con trabajos preventivos para reducir el riesgo de incendios de interfase
5
 Acuerdo entre Chubut y Río Negro: una obra energética de 17 mil millones resolverá un conflicto de más de 25 años
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -