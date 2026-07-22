La Justicia de Estados Unidos incautó el celular de Chiqui Tapia y lo citó a declarar

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York antes de regresar al país, luego de la final del Mundial. Durante el procedimiento, las autoridades estadounidenses le incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

La medida también alcanzó a otros dirigentes de la AFA que integraban la comitiva. Además, Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en el marco de una investigación vinculada a contratos comerciales internacionales de la entidad.

La causa busca reconstruir el funcionamiento de la estructura financiera utilizada para administrar acuerdos de patrocinio, derechos de televisión y partidos amistosos de la Selección Argentina. En ese contexto, la Justicia estadounidense solicitó información relacionada con la empresa Tourprodenter, así como comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

De acuerdo con la investigación, Tourprodenter figura como agente comercial exclusivo de la AFA para distintos negocios internacionales. La firma, registrada en el estado de Florida, administraba ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales y encuentros amistosos, además de percibir comisiones por esas operaciones.

La documentación bancaria incorporada a la causa habría detectado movimientos por más de 300 millones de dólares en cuentas abiertas en distintas entidades financieras de Estados Unidos. Parte de esos fondos permanecía en las cuentas durante períodos muy breves antes de ser transferida a otras sociedades, algunas de ellas con escasa o nula actividad comercial conocida.

Los investigadores también analizan transferencias millonarias hacia empresas radicadas en Florida que compartirían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales y que, en algunos casos, dejaron de operar poco tiempo después de realizadas las operaciones.

La incautación de los dispositivos electrónicos de Tapia y del resto de la comitiva representa un nuevo paso en la investigación. Las autoridades estadounidenses buscarán contrastar la información contenida en esos equipos con los registros bancarios, documentación societaria y demás pruebas reunidas durante la pesquisa.

MA