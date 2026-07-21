Tiene 23 años, cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica y sus videos en TikTok son furor

Una historia poco habitual se convirtió en uno de los fenómenos virales de TikTok en Argentina. Martina, una joven de 23 años, empezó a mostrar en redes cómo es su vida mientras cumple prisión domiciliaria con una tobillera electrónica y sus videos rápidamente captaron la atención de miles de usuarios.

Lejos de ocultar su situación, la joven decidió contar en primera persona cómo atraviesa sus días dentro de su casa, las limitaciones que tiene y cómo cambió su manera de valorar cuestiones que antes parecían cotidianas.

Su contenido abrió una conversación entre quienes siguen sus publicaciones, donde algunos usuarios expresaron curiosidad por su caso judicial y otros debatieron sobre la exposición de una persona que atraviesa un proceso de estas características.

Una propuesta laboral que terminó en una causa judicial

Según explicó la propia Martina en sus redes, el conflicto comenzó cuando recibió una propuesta de trabajo administrativo por parte de una persona cercana a su entorno.

En ese momento, cursaba el cuarto año de Arquitectura y también realizaba una capacitación vinculada al rubro automotor. La propuesta parecía una oportunidad para generar ingresos y colaborar con los gastos de la casa que compartía con su pareja.

Sin embargo, meses después de comenzar esa actividad, fue detenida y pasó un período en un establecimiento penitenciario antes de acceder al régimen de prisión domiciliaria.

La joven evitó profundizar públicamente sobre algunos aspectos de la causa, aunque sí decidió contar cómo impactó esa experiencia en su vida personal.

Una rutina marcada por el encierro

A través de su cuenta de TikTok, bajo el usuario @martinaottok, Martina comenzó a compartir videos donde muestra parte de su día a día y habla sobre las dificultades de vivir con restricciones de movilidad.

En una de sus publicaciones contó que llevaba más de 120 días con arresto domiciliario y que hacía meses no podía realizar actividades habituales como salir a comprar, reunirse con amigos o participar de encuentros familiares.

A pesar de la situación, la joven intenta transmitir un mensaje positivo y asegura que la experiencia le permitió valorar pequeños momentos de la vida cotidiana.

Según relató, volver a dormir en su cama, cocinarse, elegir qué ropa ponerse o compartir tiempo con su familia son cosas que después del encierro adquirieron un significado diferente.

Una historia que generó debate en redes

El caso de Martina se transformó en un ejemplo más de cómo las redes sociales modificaron la forma en que algunas personas cuentan experiencias personales complejas.

Mientras sus seguidores acompañan sus publicaciones y esperan nuevas actualizaciones, su historia también abrió discusiones sobre la exposición pública de procesos judiciales y el límite entre contar una experiencia personal y la mirada social sobre una causa.

Actualmente, la joven continúa cumpliendo prisión domiciliaria y anticipó que planea retomar sus estudios de manera virtual mientras espera la resolución de su situación judicial.

MA