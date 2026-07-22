Becaria de Esquel fortalece estudios sobre coníferas nativas de la Patagonia

La investigadora Yohana Mutio, becaria doctoral cofinanciada por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), participó del curso presencial "Cultivo in vitro de plantas", dictado por la Escuela de Floricultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La capacitación se enmarca en su investigación doctoral, centrada en la micropropagación de coníferas nativas, particularmente ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) y alerce (Fitzroya cupressoides). Estas técnicas biotecnológicas permiten obtener plantas en condiciones controladas, favoreciendo la propagación y conservación de especies forestales de alto valor ecológico para la Patagonia.

La participación en este tipo de instancias de formación contribuye al fortalecimiento de las capacidades científicas y técnicas de los recursos humanos vinculados al CIEFAP, promoviendo la actualización permanente y la incorporación de metodologías que potencian la investigación aplicada al manejo y conservación de los bosques nativos.

Conservación y propagación de especies forestales nativas

Durante la formación se profundizó en el manejo de medios de cultivo, reguladores de crecimiento vegetal y técnicas de regeneración, como la organogénesis y la embriogénesis. Además, se realizaron prácticas de laboratorio vinculadas al establecimiento de explantes, la esterilización del material vegetal y las distintas etapas del proceso de micropropagación, desde el establecimiento del cultivo hasta el enraizamiento y la aclimatación de las plantas.

Los conocimientos adquiridos permitirán incorporar nuevas herramientas metodológicas para optimizar los ensayos que la investigadora desarrolla en el marco de su doctorado, fortaleciendo una línea de trabajo orientada a la conservación y propagación de especies forestales nativas mediante herramientas biotecnológicas.

“Esta capacitación me permitió profundizar conocimientos y conocer metodologías que pueden incorporarse a los protocolos que estamos desarrollando en el laboratorio. Intercambiar experiencias con docentes y especialistas también fue muy enriquecedor, porque aporta nuevas perspectivas para seguir optimizando la micropropagación de especies forestales nativas”, expresó Mutio.

La investigadora destacó el acompañamiento del equipo docente de la Escuela de Floricultura de la Facultad de Agronomía de la UBA, integrado por Carlos Boschi, Jairo Estrella Muñoz y Martina Garraffo. Asimismo, reconoció el apoyo de la Dirección de su beca, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chubut, del CONICET y del equipo de trabajo que colaboró para hacer posible su participación en esta instancia de formación.

R.G