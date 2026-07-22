Temperaturas bajo cero: qué hacer para que no se congelen los caños y cómo actuar si ocurre

Cuando las temperaturas caen varios grados bajo cero, el frío no solo se siente al salir de casa. También puede generar problemas dentro de los hogares, especialmente en las instalaciones de agua. En la Patagonia, donde las heladas intensas son frecuentes durante el invierno, uno de los inconvenientes más habituales es el congelamiento de cañerías.

El problema suele aparecer durante la madrugada, cuando el agua permanece inmóvil dentro de los conductos y las bajas temperaturas alcanzan su punto máximo. En algunos casos, la consecuencia más visible es una canilla sin presión o directamente sin suministro; en otros, el daño aparece horas después, cuando el hielo comienza a derretirse y una fisura termina transformándose en una pérdida.

¿Por qué se congelan los caños?

El proceso ocurre cuando el agua dentro de una cañería llega a temperaturas inferiores a los 0 grados. Al congelarse, el líquido aumenta su volumen y genera una presión interna que puede superar la resistencia del material, provocando grietas o roturas.

Los sectores más vulnerables suelen ser aquellos que quedan expuestos al frío: caños ubicados en exteriores, instalaciones sin aislamiento, medidores a la intemperie, mangueras conectadas en patios o viviendas que permanecen cerradas durante varios días.

En las casas de zonas cordilleranas también es frecuente que los problemas aparezcan en espacios poco protegidos como garajes, galpones, construcciones anexas o sectores donde no llega la calefacción.

Cómo prevenir que el agua se congele

Una de las medidas más recomendadas durante noches con temperaturas extremas es mantener una pequeña circulación de agua. Dejar una canilla apenas abierta puede evitar que el líquido quede completamente detenido dentro de la instalación.

También es importante proteger los caños expuestos utilizando materiales aislantes como goma espuma, cobertores térmicos o elementos secos que ayuden a conservar la temperatura. La protección debe colocarse especialmente en tramos exteriores y zonas donde el viento acelera el enfriamiento.

En el caso de los medidores, se recomienda protegerlos del frío sin sellarlos completamente, ya que necesitan ventilación y acceso para su funcionamiento y mantenimiento.

Otros cuidados simples pueden evitar problemas mayores:

Desconectar y vaciar las mangueras que quedan en el exterior.

Revisar cañerías ubicadas en patios, paredes exteriores o sectores sin calefacción.

Mantener algo de temperatura en viviendas que quedan deshabitadas.

Si una casa permanecerá cerrada durante varios días, cerrar la llave de paso y vaciar la instalación cuando sea posible.

Qué hacer si la cañería ya está congelada

Si una instalación amaneció congelada, lo principal es actuar con paciencia. No se recomienda aplicar fuego directo ni tirar agua hirviendo sobre el caño, ya que el cambio brusco de temperatura puede provocar una rotura.

La forma más segura es aplicar calor de manera gradual. Se pueden utilizar paños tibios, una fuente de calor moderada o un secador de pelo, siempre evitando concentrar demasiado calor en un solo punto.

También es conveniente abrir una canilla para que, cuando el hielo comience a derretirse, la presión acumulada pueda liberarse progresivamente.

Si finalmente aparece una pérdida, lo recomendable es cerrar la llave de paso del domicilio y solicitar asistencia para reparar el daño antes de que aumente la filtración.

El frío extremo no solo obliga a abrigarse: también exige preparar la casa. Con algunas medidas simples tomadas antes de las heladas más fuertes, se pueden evitar cortes de agua, reparaciones costosas y daños que suelen aparecer justo cuando las temperaturas más bajan.

MA