Reprogramaron el Cross Nocturno de Esquel por las condiciones climáticas

La Subsecretaría de Deportes de Esquel informó la reprogramación del Cross Nocturno debido a las condiciones climáticas y a cuestiones logísticas. La competencia, que marcará el inicio oficial de los Juegos de Montaña 2026, se realizará durante el mes de agosto.

Desde la organización señalaron que la nueva fecha será comunicada en los próximos días a través de los canales oficiales del municipio, junto con el resto de la información relacionada con el evento.

Además, confirmaron que las personas que ya abonaron la inscripción mantendrán automáticamente su lugar, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional.

Desde el municipio agradecieron la comprensión de corredores, clubes y vecinos, y renovaron la invitación a participar cuando se concrete la nueva fecha.

R.G