Bomberos de Esquel renovaron la driza del mástil de la Escuela N° 179

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel informaron que realizaron tareas especiales de trabajo en altura en la Escuela N° 179, donde llevaron adelante el cambio de la driza del mástil de la bandera a pedido de las autoridades del establecimiento.

"Lo que estamos haciendo en este momento es cambiar la driza del mástil de la bandera de la Escuela 179 a pedido del directivo de la escuela, mediante una nota dirigida al jefe que solicita que se haga el cambio y se pida la colaboración de bomberos por el tema de la altura", expresaron desde la institución.

Para realizar la tarea, los bomberos aplicaron diferentes técnicas de seguridad y sistemas de anclaje.

Además, detallaron que se utilizó un sistema denominado "3 a 1", diseñado para evitar daños en la estructura del mástil. "Es un sistema que mantiene la escalera sin tensión en el mástil, porque es un mástil frágil. Entonces lo que hacemos es tensar con dos sistemas 3 a 1 la escalera para que no esté firme en el mástil y de esa manera le sacamos la posibilidad de que el mástil se pueda quebrar", indicaron.

Desde Bomberos Voluntarios remarcaron que la seguridad es el eje principal en este tipo de intervenciones. "Siempre hacemos hincapié en la seguridad, la seguridad primero nuestra, y del personal", expresaron.

También destacaron el trabajo conjunto y la capacitación permanente de los integrantes del cuartel. "Una vez que entras a Bomberos te empezás a capacitar en diferentes tipos de trabajo, no solamente en incendios, y uno de los trabajos es este de trabajo de cuerdas, trabajo en altura, en aprender nudos, en practicar trabajo con escaleras, anclajes y demás", explicaron.

Finalmente, remarcaron que estas prácticas forman parte del entrenamiento constante para mejorar las condiciones de intervención. "Para hacer los trabajos siempre más seguros, previendo obviamente la seguridad de uno mismo y la del compañero mediante técnicas de anclajes y de líneas de vida", concluyeron.

R.G