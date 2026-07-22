-2°
-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
22 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Bomberos de Esquel renovaron la driza del mástil de la Escuela N° 179

El cuartel local colaboró con la Escuela N° 179 en el cambio del sistema de izamiento de la bandera, una tarea que requirió técnicas especiales de trabajo en altura y medidas de seguridad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel informaron que realizaron tareas especiales de trabajo en altura en la Escuela N° 179, donde llevaron adelante el cambio de la driza del mástil de la bandera a pedido de las autoridades del establecimiento.

 

"Lo que estamos haciendo en este momento es cambiar la driza del mástil de la bandera de la Escuela 179 a pedido del directivo de la escuela, mediante una nota dirigida al jefe que solicita que se haga el cambio y se pida la colaboración de bomberos por el tema de la altura", expresaron desde la institución.

 

Para realizar la tarea, los bomberos aplicaron diferentes técnicas de seguridad y sistemas de anclaje.

 

Además, detallaron que se utilizó un sistema denominado "3 a 1", diseñado para evitar daños en la estructura del mástil. "Es un sistema que mantiene la escalera sin tensión en el mástil, porque es un mástil frágil. Entonces lo que hacemos es tensar con dos sistemas 3 a 1 la escalera para que no esté firme en el mástil y de esa manera le sacamos la posibilidad de que el mástil se pueda quebrar", indicaron.

 

Desde Bomberos Voluntarios remarcaron que la seguridad es el eje principal en este tipo de intervenciones. "Siempre hacemos hincapié en la seguridad, la seguridad primero nuestra, y del personal", expresaron.

 

También destacaron el trabajo conjunto y la capacitación permanente de los integrantes del cuartel. "Una vez que entras a Bomberos te empezás a capacitar en diferentes tipos de trabajo, no solamente en incendios, y uno de los trabajos es este de trabajo de cuerdas, trabajo en altura, en aprender nudos, en practicar trabajo con escaleras, anclajes y demás", explicaron.

 

Finalmente, remarcaron que estas prácticas forman parte del entrenamiento constante para mejorar las condiciones de intervención. "Para hacer los trabajos siempre más seguros, previendo obviamente la seguridad de uno mismo y la del compañero mediante técnicas de anclajes y de líneas de vida", concluyeron.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Denuncian la falta de calefacción en un bazar céntrico de Esquel
2
 Cierran temporalmente el paso fronterizo Río Futaleufú
3
 Se enteraron de la muerte de su hijo por las redes y cuando fueron a buscar el cuerpo ya lo habían sepultado
4
 Conmoción en la política argentina: murió un funcionario en un aeropuerto de EE.UU
5
 No pueden rescatar a un grupo de mineros atrapados a 4.500 metros de altura y con 27 grados bajo cero
1
 Bomberos de Esquel renovaron la driza del mástil de la Escuela N° 179
2
 Reprogramaron el Cross Nocturno de Esquel por las condiciones climáticas
3
 Vacaciones de invierno: el Cine Municipal incorpora "Moana" y "Evil Dead en Llamas" a su cartelera
4
 Astillero de Comodoro: Provincia, empresas y gremios avanzan en un plan para generar empleo local
5
 Alerta amarilla por nevadas: qué zonas de Chubut serán las más afectadas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -