Vacaciones de invierno: el Cine Municipal incorpora "Moana" y "Evil Dead en Llamas" a su cartelera

La Municipalidad de Esquel amplía la programación del Cine Municipal para estas vacaciones de invierno con la incorporación de "Moana" y "Evil Dead en Llamas", además de nuevas funciones de "Toy Story 5", con el objetivo de brindar más alternativas de entretenimiento para vecinos y turistas.

La programación comenzará el jueves 23 de julio con una doble función de "Toy Story 5". La primera proyección será a las 15 horas en formato 2D, mientras que la segunda tendrá lugar a las 20.30 horas en 3D.

El viernes 24 de julio la cartelera sumará dos nuevos títulos. "Moana" se proyectará a las 15 horas en formato 3D y "Evil Dead en Llamas" llegará a la pantalla a las 20.30 horas en 2D.

Durante el fin de semana no habrá funciones debido a la realización de un espectáculo de gestión privada en el Auditorio Municipal.

La actividad regresará el martes 28 de julio con una función de "Toy Story 5" a las 17 horas en 3D y la proyección de "Moana" a las 20 horas en formato 2D.

Las entradas se encuentran a la venta en Belgrano 330, de 10 a 20 horas. Con esta programación, el Cine Municipal amplía la oferta cultural para las vacaciones de invierno y suma nuevas propuestas para toda la familia, junto con una opción destinada al público amante del cine de terror.

R.G