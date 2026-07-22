-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 pais
22 de Julio de 2026
pais |
Por Redacción Red43

No pueden rescatar a un grupo de mineros atrapados a 4.500 metros de altura y con 27 grados bajo cero

Desde hace 36 horas hay un desesperado intento por llegar al lugar. Un fuerte temporal de nieve los dejó sin posibilidades de volver. Siguen las intensas nevadas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un temporal de magnitudes históricas azota la zona cordillerana de Catamarca, dejando a un grupo de trabajadores mineros aislados y paralizando el tránsito fronterizo. También se registran intensas nevadas, lluvias, fuertes ráfagas de viento y temperaturas extremas en varias provincias del país. Todo indica que las condiciones continuarán en los próximos días.

 

Por estas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente varias alertas amarilla y naranja, pero el impacto llegó con mayor fuerza en varias regiones.

 

En Catamarca, el campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá, permanece aislado desde el jueves por las inclemencias climáticas, y registró una mínima de 27°C bajo cero.

 

Según informó la prensa local, un grupo de trabajadores mineros catamarqueños permanece varado en la Puna. Están atascados por la nieve en un sector de difícil tránsito hace más de 36 horas y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María partieron para asistirlos y evaluar una evacuación.

 

La Asociación Obrera Minera Argentina de Catamarca presentó denuncias ante el Ministerio de Minería. El secretario general del gremio en la provincia, Gustavo Molina, advirtió: “De acuerdo con la información que pudimos recabar, se habría autorizado la circulación de vehículos en condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve, desconociendo lo establecido por el Protocolo de Invierno. Si eso se confirma, estamos frente a una situación de extrema gravedad”.

 

El dirigente confirmó que el gremio pidió una investigación interna a la minera, la identificación de los responsables y el apartamiento preventivo de quienes estuvieron a cargo del Departamento de Seguridad Vial hasta que se esclarezcan los hechos. También reclamó que no se habiliten traslados de personal, contratistas, insumos o equipos mientras no estén garantizadas las condiciones de circulación y el cumplimiento estricto del Operativo de Invierno.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Denuncian la falta de calefacción en un bazar céntrico de Esquel
2
 Tiene 23 años, cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica y sus videos en TikTok son furor
3
 Se enteraron de la muerte de su hijo por las redes y cuando fueron a buscar el cuerpo ya lo habían sepultado
4
 Conmoción en la política argentina: murió un funcionario en un aeropuerto de EE.UU
5
 Más de un día y medio atrapados bajo la nieve: Así sobreviven cinco mineros en la cordillera
1
 Coaching vocacional para jubilados: una propuesta para proyectar una nueva etapa
2
 Messi integra el 11 ideal del Mundial y otro argentino sorprendió entre los elegidos
3
 Acuerdo entre Chubut y Río Negro: una obra energética de 17 mil millones resolverá un conflicto de más de 25 años
4
 Le dieron prisión domiciliaria al acusado de provocar un incendio que arrasó más de 200 hectáreas
5
 Bomberos Voluntarios de Trevelin intervinieron en un incendio cerca de Sierra Colorada
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -