No pueden rescatar a un grupo de mineros atrapados a 4.500 metros de altura y con 27 grados bajo cero

Un temporal de magnitudes históricas azota la zona cordillerana de Catamarca, dejando a un grupo de trabajadores mineros aislados y paralizando el tránsito fronterizo. También se registran intensas nevadas, lluvias, fuertes ráfagas de viento y temperaturas extremas en varias provincias del país. Todo indica que las condiciones continuarán en los próximos días.

Por estas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente varias alertas amarilla y naranja, pero el impacto llegó con mayor fuerza en varias regiones.

En Catamarca, el campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá, permanece aislado desde el jueves por las inclemencias climáticas, y registró una mínima de 27°C bajo cero.

Según informó la prensa local, un grupo de trabajadores mineros catamarqueños permanece varado en la Puna. Están atascados por la nieve en un sector de difícil tránsito hace más de 36 horas y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María partieron para asistirlos y evaluar una evacuación.

La Asociación Obrera Minera Argentina de Catamarca presentó denuncias ante el Ministerio de Minería. El secretario general del gremio en la provincia, Gustavo Molina, advirtió: “De acuerdo con la información que pudimos recabar, se habría autorizado la circulación de vehículos en condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve, desconociendo lo establecido por el Protocolo de Invierno. Si eso se confirma, estamos frente a una situación de extrema gravedad”.

El dirigente confirmó que el gremio pidió una investigación interna a la minera, la identificación de los responsables y el apartamiento preventivo de quienes estuvieron a cargo del Departamento de Seguridad Vial hasta que se esclarezcan los hechos. También reclamó que no se habiliten traslados de personal, contratistas, insumos o equipos mientras no estén garantizadas las condiciones de circulación y el cumplimiento estricto del Operativo de Invierno.