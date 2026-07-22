Alerta amarilla por nevadas: qué zonas de Chubut serán las más afectadas

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para la mañana y el mediodía de este jueves 23 de julio en distintos sectores de la provincia de Chubut.

De acuerdo con el organismo, las zonas afectadas serán Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo, Cordillera de Tehuelches, Río Senguer, Sarmiento, Meseta de Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino, donde se esperan nevadas de variada intensidad.

El pronóstico indica que podrían registrarse acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros en áreas cordilleranas, mientras que en las zonas más bajas se prevén entre 10 y 30 centímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos afectados por las condiciones meteorológicas.

R.G