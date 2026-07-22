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Por Redacción Red43

"Impro Fungi": humor, ciencia y juegos para descubrir el mundo de los hongos en Esquel

El espectáculo gratuito de Esporas Producciones llegará este viernes al Centro Cultural Melipal. Combina improvisación, divulgación científica y participación del público en una propuesta para toda la familia.
Por Redacción Red43

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Este viernes 24, el Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de "Impro Fungi", un espectáculo interactivo que combina humor, ciencia e improvisación para acercar al público al fascinante mundo de los hongos de la Patagonia.

 

La propuesta, organizada por Esporas Producciones, contará con la actuación de Diego J. Recagno y la participación de la científica Yam Arias, quien compartirá curiosidades y datos sobre los hongos patagónicos.

 

A lo largo del espectáculo, el personaje de Pedro, interpretado por Recagno, transformará la información científica en una experiencia lúdica mediante poesía, improvisación y juegos con el público.

 

La actividad está pensada para toda la familia y busca que grandes y chicos aprendan de manera entretenida sobre la biodiversidad de la región.

 

La función será este viernes 24 a las 18:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. La entrada es libre y gratuita.

 

 

 

R.G

 

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