"Impro Fungi": humor, ciencia y juegos para descubrir el mundo de los hongos en Esquel

Este viernes 24, el Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de "Impro Fungi", un espectáculo interactivo que combina humor, ciencia e improvisación para acercar al público al fascinante mundo de los hongos de la Patagonia.

La propuesta, organizada por Esporas Producciones, contará con la actuación de Diego J. Recagno y la participación de la científica Yam Arias, quien compartirá curiosidades y datos sobre los hongos patagónicos.

A lo largo del espectáculo, el personaje de Pedro, interpretado por Recagno, transformará la información científica en una experiencia lúdica mediante poesía, improvisación y juegos con el público.

La actividad está pensada para toda la familia y busca que grandes y chicos aprendan de manera entretenida sobre la biodiversidad de la región.

La función será este viernes 24 a las 18:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. La entrada es libre y gratuita.

R.G