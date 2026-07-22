Miércoles con probabilidad de lluvias y nevadas en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 22 de julio una jornada plenamente invernal en Esquel, con cielo nublado durante la madrugada y precipitaciones en forma de lluvias y nevadas a partir de la mañana.

La temperatura mínima será de -2°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará apenas 1°C durante la tarde y se mantendrá en ese valor durante la noche.

Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones será de 10 a 40% entre la mañana y la noche. Durante la madrugada no se esperan lluvias ni nevadas.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del noreste durante la madrugada y la mañana, rotando al este por la tarde y la noche. El organismo nacional no prevé ráfagas para la jornada.

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, especialmente durante los períodos de nevadas, ya que las bajas temperaturas podrían generar sectores con hielo o nieve sobre la calzada.

R.G