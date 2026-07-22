Un tercer acusado quedó preso por el violento robo a un ciclista

La investigación por el violento robo sufrido por un ciclista en El Bolsón sumó un avance. La Fiscalía imputó a un tercer hombre por el hecho ocurrido durante la noche del 16 de julio y el Juez de Garantías dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta el 18 de agosto.

Con esta decisión, ya son tres los acusados que permanecen detenidos por el mismo episodio, mientras los investigadores continúan trabajando para identificar y localizar a una cuarta persona que habría participado del ataque.

Cómo fue el robo

De acuerdo con la acusación fiscal, cuatro hombres interceptaron a una persona que circulaba en bicicleta por la ciudad. Tras detenerla, le revisaron los bolsillos, la tiraron al suelo y la golpearon con puños y patadas. Luego escaparon con el teléfono celular de la víctima.

Como consecuencia de la agresión, el ciclista sufrió lesiones leves en las rodillas, las muñecas y detrás de una oreja. Tras regresar a su casa, encontró un patrullero que recorría la zona, relató lo sucedido y brindó características de los agresores. Esa información permitió que poco después fueran detenidos dos de los sospechosos.

Pruebas que reunió la Fiscalía

La Fiscalía de feria imputó al hombre como coautor del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.

La investigación se sustenta en la denuncia de la víctima, el certificado médico, las actuaciones policiales y de Criminalística, entrevistas a testigos y el análisis de cámaras de seguridad.

Según la acusación, esas imágenes permitieron reconstruir la secuencia del ataque e identificar a quienes habrían intervenido.

Discusión por la detención

Antes de resolver la situación procesal del imputado, la Defensa Pública Penal cuestionó la legalidad de la detención al sostener que se había realizado dentro de una vivienda.

Durante la audiencia declararon cuatro policías y dos testigos. Luego de escuchar los testimonios, el juez concluyó que el hombre fue interceptado en la vía pública cuando pesaba sobre él una orden de detención vigente y que posteriormente intentó ingresar a la vivienda, sujetándose al portón, lo que derivó en un forcejeo. Por ese motivo declaró válida la detención.

No obstante, advirtió diferencias en los horarios, las firmas y la confección de algunas actas, por lo que ordenó remitir las grabaciones al Ministerio Público Fiscal de El Bolsón para que analice si corresponde investigar posibles irregularidades en esos registros.

Por qué seguirá en prisión preventiva

La Fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido hasta el 18 de agosto al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Entre los argumentos señaló que el imputado reside cerca de la víctima, quien manifestó sentir temor, y que todavía resta recuperar el teléfono robado e identificar al cuarto sospechoso.

La Defensa propuso como alternativa una prohibición de acercamiento o prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, pero el juez descartó esas opciones al entender que, en esta etapa del proceso, existen elementos suficientes para sostener la posible participación del acusado.

Además, fijó el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 18 de noviembre. El Servicio Penitenciario Provincial definirá el establecimiento donde permanecerá alojado.

O.P.