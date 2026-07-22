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Por Redacción Red43

Ceramista y docente representa a Trevelin en el Encuentro Latinoamericano de Cerámica

Participa del Encuentro Latinoamericano de Ceramistas Barro Calchaquí 2026, que se desarrolla del 20 al 25 de julio en la localidad de San Carlos, en los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta.
Por Redacción Red43

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La profesora de Artes Visuales y ceramista Selene Navarro, de Trevelin, participa del Encuentro Latinoamericano de Ceramistas Barro Calchaquí 2026, que se desarrolla del 20 al 25 de julio en la localidad de San Carlos, en los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta.

 

Navarro, quien cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, fue seleccionada entre los 30 ceramistas destacados que forman parte de esta edición del encuentro, siendo además la única representante de la provincia del Chubut, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria artística y educativa, así como el trabajo comunitario que desarrolla en Trevelin.

 

En el marco del evento, la representante de Trevelin expone el proyecto “Pequeños y Grandes Artistas”, perteneciente al Taller de Arte de la ONG APAD, espacio en el que se desempeña como docente junto a niños, adolescentes y personas adultas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad y con distintas discapacidades.

 

Barro Calchaquí es un encuentro autogestivo con más de tres décadas de trayectoria, que desde 1994 reúne a ceramistas y participantes de distintos territorios de Latinoamérica para promover el intercambio de saberes, la formación, el trabajo colectivo y la diversidad cultural.

 

En ese contexto, la docente señaló que esta experiencia representa una valiosa oportunidad de aprendizaje e intercambio con ceramistas de distintos países, cuyos conocimientos y experiencias podrán luego ser compartidos y aplicados en los espacios educativos y artísticos que desarrolla en la localidad.

 

En el marco de su participación, Selene Navarro también llevó material institucional de promoción turística y cultural de Trevelin y sus Parajes, con el propósito de difundir el patrimonio natural, histórico y cultural del destino ante participantes provenientes de diferentes puntos de Latinoamérica, fortaleciendo la proyección de la localidad en un ámbito de intercambio cultural internacional.

 

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