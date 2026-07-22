El viernes comienza el Torneo Patagónico de Hockey Pista

Esquel será sede del Torneo Patagónico de Hockey Pista organizado por el Club Cordillerano.

El certamen reunirá a equipos de Damas y Caballeros de toda la región y se jugará bajo estrictas normas de seguridad y juego limpio.

El Club Cordillerano Esquel da la bienvenida a todas las delegaciones participantes del Torneo Patagónico de Hockey Pista.

El certamen convoca a deportistas de las categorías Damas y Caballeros y representa un esfuerzo logístico integral orientado a la excelencia deportiva y al fortalecimiento del hockey regional.

La organización del torneo se rige bajo los principios de profesionalismo, competitividad y juego limpio.

El objetivo es garantizar un desarrollo fluido, justo y de alto rendimiento que refleje el prestigio institucional de la región.