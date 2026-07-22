Advierten la presencia de hielo y neblina en distintos tramos de la Ruta n°40

Las condiciones invernales continúan afectando la transitabilidad en las rutas nacionales de Chubut.

De acuerdo con el parte emitido por Vialidad Nacional, las bajas temperaturas provocan heladas intensas en gran parte de la provincia, mientras que en algunos corredores persisten sectores con nieve, escarcha, barro y bancos de niebla.

Se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y extremar las precauciones al conducir.

Ruta 3

La circulación es normal sobre la Ruta Nacional Nº 3 entre Arroyo Verde, Puerto Madryn y Trelew, aunque se registran heladas fuertes en todo el recorrido.

En el acceso norte a Trelew continúan los desvíos por las obras de repavimentación de la autovía, por lo que se solicita circular a baja velocidad y respetar la señalización.

Entre Trelew y Garayalde la calzada presenta sectores con sal y se mantienen las heladas intensas. Desde Garayalde hasta Comodoro Rivadavia la calzada permanece húmeda por riego con sal durante todo el tramo, con heladas fuertes.

Ruta 26

En la Ruta Nacional Nº 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, la calzada se encuentra húmeda por riego con sal. Además, las banquinas permanecen inestables y se registran heladas fuertes y bancos de niebla.

Las mismas condiciones se presentan entre Sarmiento y el empalme con la Ruta Nacional Nº 40.

Ruta 40

Entre Esquel, Epuyén y el acceso a El Bolsón la calzada permanece húmeda por riego con sal, con heladas fuertes durante la mañana.

En el tramo entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche se recomienda circular con extrema precaución debido a la presencia de nieve en las partes altas, bancos de niebla y equipos viales trabajando.

Entre Esquel y Tecka la calzada continúa húmeda por riego con sal, con heladas fuertes y neblina. La misma situación se registra entre Tecka y Gobernador Costa.

Desde Gobernador Costa hacia el sur la calzada permanece húmeda por riego con sal.

Vialidad Nacional pidió extremar las precauciones en el desvío de ripio entre Facundo y Tamariscos, donde se registra escarcha y durante la mañana se producían neviscas.

Hacia Río Mayo y desde allí hasta el límite con Santa Cruz la calzada permanece húmeda, con heladas muy fuertes y sectores con escarcha.

Ruta 260

En la Ruta Nacional Nº 260, desde el empalme con la Ruta 40 hacia Lago Blanco y el límite con Chile, la calzada presenta nieve, hielo y barro en algunos sectores.

Además, las banquinas permanecen inestables y se registran heladas muy fuertes y bancos de niebla. Equipos viales continúan trabajando en el mantenimiento del camino.

Ruta 25

En la Ruta Nacional Nº 25, entre Rawson, Trelew, Dolavon y Las Plumas, la calzada permanece húmeda en algunos sectores y se registran heladas fuertes y bancos de niebla durante el comienzo de la jornada.

Entre Las Plumas y Los Altares continúa habilitado un desvío de ripio con humedad y barro, donde se debe circular a baja velocidad.

Desde Los Altares hasta Paso de Indios la calzada continúa húmeda por riego con sal y se registran heladas intensas. Las mismas condiciones se presentan entre Paso de Indios y Tecka.

Ruta 259

En la Ruta Nacional Nº 259, entre Esquel y Trevelin, la calzada permanece húmeda por riego con sal durante todo el recorrido y se registran heladas fuertes.

Las mismas condiciones se mantienen en el tramo de ripio entre Trevelin y el límite con Chile, donde Vialidad Nacional recomienda transitar con precaución por las bajas temperaturas.