Día Mundial contra la Megaminería: Por qué cada 22 de julio se recuerda esta fecha

El 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Megaminería, una fecha impulsada por organizaciones y asambleas socioambientales que, con el paso de los años, se transformó en un espacio de reflexión sobre los efectos de la minería metalífera a gran escala.

Aunque no integra el calendario oficial de efemérides internacionales, la jornada es utilizada en distintos países para difundir información, realizar actividades educativas y abrir el debate sobre el uso de los recursos naturales, el acceso al agua y los modelos de desarrollo.

¿Por qué se eligió el 22 de julio?

La fecha comenzó a difundirse en 2009, luego de una serie de decisiones judiciales y procesos sociales impulsados por organizaciones de México y Canadá que lograron frenar proyectos mineros cuestionados por sus posibles consecuencias ambientales.

Con el tiempo, la iniciativa fue adoptada por colectivos de América Latina, Europa y África, convirtiéndose en una jornada internacional para visibilizar conflictos vinculados con la actividad minera y promover el intercambio de información sobre sus impactos.

Qué se entiende por megaminería

El término megaminería suele utilizarse para describir explotaciones mineras de gran escala, en especial aquellas desarrolladas a cielo abierto para extraer minerales como oro, plata, cobre o litio.

Este tipo de proyectos implica remover grandes volúmenes de roca, utilizar importantes cantidades de agua y aplicar distintos procesos industriales para separar los minerales del resto del material extraído.

Si bien sus impulsores sostienen que representan una fuente de inversiones, empleo y divisas, organizaciones ambientales y numerosos sectores sociales cuestionan sus efectos sobre los ecosistemas y las economías locales.

El agua, uno de los principales ejes del debate

Uno de los temas que más aparece en las discusiones sobre megaminería es el uso del agua.

Diversos estudios y organizaciones señalan que este tipo de explotaciones demanda grandes volúmenes del recurso hídrico, especialmente en zonas donde también abastece a poblaciones, actividades agropecuarias y ecosistemas.

A eso se suman los debates sobre los riesgos de contaminación por el uso de determinadas sustancias químicas y la gestión de residuos mineros, aspectos que forman parte de las discusiones técnicas y ambientales que acompañan a estos proyectos.

Un debate que también alcanza al modelo de desarrollo

Más allá de la cuestión ambiental, el Día Mundial contra la Megaminería también invita a analizar el modelo económico vinculado a la extracción de materias primas.

Quienes impulsan esta efeméride plantean la necesidad de fortalecer actividades productivas compatibles con el cuidado del ambiente, mientras que otros sectores consideran que la minería puede convivir con controles adecuados y generar oportunidades económicas.

Por esa razón, el debate continúa abierto en distintos países y suele involucrar aspectos ambientales, sociales, económicos y jurídicos.

Una fecha que mantiene vigencia

A más de quince años de su creación, el Día Mundial contra la Megaminería continúa siendo un punto de encuentro para organizaciones ambientales, instituciones educativas y ciudadanos interesados en debatir sobre el presente y el futuro de los territorios.

Cada 22 de julio se realizan charlas, campañas informativas y actividades de concientización que buscan acercar distintas miradas sobre una actividad que sigue ocupando un lugar central en la agenda ambiental de numerosos países.

O.P.