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Por Redacción Red43

Trevelin: la Coop 16 incorpora una nueva reja automática

La inversión de 120 millones de pesos permitirá optimizar el funcionamiento y mejorar la calidad del servicio sanitario.
Por Redacción Red43

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En el día de ayer la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Trevelin recibió una nueva reja automática.

 

La Cooperativa 16 de Octubre dispuso de un equipo de pretratamiento mecánico diseñado para interceptar y extraer sólidos gruesos y medianos antes de que ingresen al proceso de tratamiento.

 

Con una inversión cercana a los 120 millones de pesos, se logró incorporar un elemento esencial para mejorar la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.

 

Una vez culminada la obra de instalación, la incorporación de esta reja automática permitirá optimizar el funcionamiento de la planta, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la calidad del servicio sanitario en Trevelin.

 

SL

 

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