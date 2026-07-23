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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Habilitaron el Paso Internacional Futaleufú tras las complicaciones por el clima

El Escuadrón 36 Esquel de Gendarmería Nacional confirmó la reapertura del Paso Internacional Futaleufú a partir de las 10:00 horas, tras resolver las complicaciones generadas por las condiciones climáticas.
Por Redacción Red43

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El Escuadrón 36 Esquel "Subalférez D. Guillermo Nasif" de Gendarmería Nacional informó la habilitación con total normalidad del Paso de Frontera Internacional "Río Futaleufú".

 

La medida comenzó a regir a partir de las 10:00 horas de este jueves 23 de julio, luego de haberse subsanado las complicaciones provocadas por las inclemencias meteorológicas que afectaban la transitabilidad en la zona.

 

Desde la fuerza de seguridad solicitaron tanto a pobladores como a turistas que circulen por la Ruta Nacional N° 259 hacerlo con extrema precaución, debido a la acumulación de hielo detectada en diversos sectores de la calzada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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