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Ruta 259: piden circular con precaución entre Esquel y Trevelin por calzada húmeda

El tramo permanece habilitado, con calzada y banquinas húmedas, sal en sectores y presencia de barro. Recomiendan extremar los cuidados al conducir.
Por Redacción Red43

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La Ruta Nacional 259, que conecta Esquel con Trevelin, permanece habilitada este jueves, aunque Vialidad Nacional recomienda circular con precaución debido a las condiciones que presenta la calzada.

 

El parte vial de las 8 de la mañana indica que el corredor tiene la calzada húmeda, con sal distribuida en algunos sectores, mientras que las banquinas permanecen húmedas y con barro. Además, se advierte por la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando sobre la traza.

 

En el resto de la región cordillerana también se recomienda extremar los cuidados al conducir. De acuerdo con el último informe de Vialidad Provincial, los principales corredores que parten desde Esquel presentan sectores con hielo y nieve sobre la calzada.

 

Las advertencias alcanzan a los accesos hacia La Hoya, Villa Futalaufquén, Lago Rosario, Sierra Colorada, Corcovado, Cerro Centinela, Río Hielo, Cholila, Lago Puelo, Puerto Patriada y Lago Azul. También se solicita circular con precaución en las rutas provinciales 16, 17, 19, 34, 44, 45, 70, 71 y 72, donde las condiciones invernales pueden variar a lo largo de la jornada.

 

Desde los organismos viales recuerdan que el estado de los caminos puede modificarse por las bajas temperaturas, la formación de hielo o nuevas precipitaciones, por lo que recomiendan consultar los partes actualizados antes de emprender un viaje.

 

 

MA

 

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