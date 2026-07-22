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Por Redacción Red43

Llegó a su casa y encontró a su mujer con otro hombre: discusiones, golpes, policía y ambulancia

Ocurrió en un barrio de Caleta Olivia. No hubo heridos, pero los médicos debieron actuar ante situaciones de excesivos nervios.
Por Redacción Red43

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Un operativo policial se desplegó durante la jornada del martes 21 de julio en una vivienda del barrio Parque de Caleta Olivia, luego de una discusión familiar que generó momentos de tensión.

 

Según la información a la que pudo acceder este medio, el episodio se habría iniciado cuando un hombre encontró a su pareja junto a otra persona dentro del domicilio. La situación habría derivado en una fuerte discusión. La versión sobre las circunstancias que originaron el conflicto es preliminar y no fue confirmada oficialmente por las autoridades intervinientes.

 

Ante lo ocurrido, la mujer solicitó la presencia de la Policía. También fue requerida una ambulancia debido al estado de nerviosismo que presentó durante el episodio.

 

El personal sanitario brindó asistencia en el lugar. Fuentes consultadas indicaron que ninguno de los involucrados necesitó ser trasladado al Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo. La intervención concluyó sin que se informaran personas lesionadas.

 

De acuerdo con los primeros datos, la tercera persona involucrada se retiró de la vivienda antes de la llegada del personal policial. El hombre también abandonó el domicilio, mientras que la mujer permaneció en el lugar al finalizar la intervención de los servicios de emergencia.

 

Hasta el momento no trascendió el inicio de actuaciones judiciales relacionadas con hechos de violencia. Las autoridades intervinientes buscarán determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente. 

 

Fuente: Info Caleta

 

 

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