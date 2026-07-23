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Por Redacción Red43

Últimas funciones de “Rapunzel” en Esquel: una tarde de magia para toda la familia

La obra de En el Camino Producciones vuelve al Auditorio Municipal con una nueva función este jueves a las 18 horas. Todavía quedan entradas disponibles y promociones para disfrutar en familia.
Por Redacción Red43

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La magia vuelve al escenario del Auditorio Municipal de Esquel con una nueva presentación de “Rapunzel”, la propuesta de En el Camino Producciones que forma parte de la agenda de vacaciones de invierno.

 

La función será este jueves 24 de julio a las 18 horas y representa una de las últimas oportunidades para disfrutar de una historia pensada para grandes y chicos, con música, aventuras y una puesta en escena cargada de emoción.

 

Desde la producción invitaron a quienes todavía no pudieron verla a sumarse a la experiencia y también a quienes ya asistieron a volver a disfrutar de una versión renovada del clásico cuento.

 

 

 

La obra forma parte de la temporada que En el Camino Producciones presentó en Esquel durante las vacaciones de invierno, junto a otras propuestas familiares como “Peter Pan” y “El Principito”.

 

Para esta nueva presentación, las entradas tienen un valor de $10.000, aunque también se mantiene una promoción de dos entradas por $14.000.

 

La función se realizará en el Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330. Las entradas pueden adquirirse mediante WhatsApp al 1157661464 o a través de las redes sociales de En el Camino Producciones.

 

 

 

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