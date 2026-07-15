"Peter Pan" y "Rapunzel" llegan a Esquel con funciones durante las vacaciones de invierno

En el Camino Producciones anunció una nueva temporada de espectáculos para las vacaciones de invierno en Esquel con dos propuestas para toda la familia: una renovada versión de "Peter Pan" y la obra "Rapunzel", que se presentarán entre el 16 y el 24 de julio.

"Venimos a presentar las obras que tenemos, Peter Pan y Rapunzel, estas vacaciones de invierno. Atención padres, si no saben qué hacer con sus hijos en Esquel, esta es la oportunidad", expresaron desde la compañía.

Las funciones de "Peter Pan" se realizarán los días 16, 20 y 22 de julio, mientras que "Rapunzel" subirá al escenario los días 17, 21, 23 y 24 de julio. Todas las presentaciones comenzarán a las 18:00 horas.

Además, informaron que habrá promociones para el público. "Tenemos muy buenas promociones, tenemos una entrada a 10 mil y dos por catorce", señalaron.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de WhatsApp al 011 5766-1464. También estarán disponibles en la boletería, donde los interesados encontrarán un código QR para acceder a la compra de forma online.

Sobre "Peter Pan", explicaron que esta temporada llegará con importantes cambios respecto de la versión presentada anteriormente.

"Nosotros a Peter Pan ya le veníamos presentando desde 2023. Ahora renovamos la historia, quisimos darle más frescura al relato y a la presentación que ya veníamos haciendo. Sería un estreno exclusivo de esta nueva versión", comentaron.

También recordaron que la puesta original trascendió la ciudad. "La anterior versión ya viajó también a Buenos Aires, tuvo la oportunidad de ir de gira. Fue excelente", destacaron.

En cuanto a la propuesta escénica, adelantaron que el público encontrará una producción de gran despliegue. "Va a ser una obra muy buena. Vestuarios mágicos, escenografías de 5 metros, delfines y aguas danzantes. Unos lienzos pintados a mano de un artista impecable", describieron.

Finalmente, señalaron que, si la convocatoria acompaña, podrían sumar nuevas funciones en los próximos meses. "Si se agotan y Cultura se pone la 10, va a haber más funciones en septiembre y octubre. Para eso hace falta que vayan ahora, que agoten, porque se van como pan caliente", concluyeron.

R.G