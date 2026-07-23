Conturso: "Siempre tratamos de que se tome toda mano de obra local"

Con la mirada puesta en la reactivación de la obra pública y privada una vez finalizada la temporada invernal, desde la UOCRA y el Municipio de Esquel continúan desarrollando capacitaciones para trabajadores de la construcción. Agustín Conturso aseguró que la formación apunta a brindar herramientas para acceder a un empleo, pero también para resolver tareas cotidianas.

Las capacitaciones como puerta de ingreso al trabajo

"Nosotros lo vemos muy favorable, la capacitación a los compañeros y las compañeras, que son herramientas fundamentales para los trabajos que se vienen, las nuevas empresas que están a punto de caer pasando la etapa invernal, y no solamente eso, también para el día a día de la gente, ya poder hacer sus arreglos en su casa, sus instalaciones, ya teniendo el conocimiento previo", expresó.

En ese sentido, explicó que el curso de electricidad forma parte de un proceso más amplio de formación.

"Esto también es una primera etapa de la capacitación. Este es el nivel 1, va a ser el nivel 2, 3, cosa que la gente tenga una buena herramienta y pueda ser matriculado el día de mañana", señaló.

Además, destacó el trabajo conjunto que vienen realizando con la gestión municipal.

"Nosotros siempre venimos trabajando con el intendente Matías Taccetta y todo su equipo, y ya venimos desde hace dos años trabajando con estas capacitaciones, y seguimos sumando nuevos desafíos", afirmó.

Formación para el empleo y para el día a día

Conturso remarcó que las capacitaciones no terminan con la entrega de certificados, sino que existe un seguimiento para facilitar la inserción laboral de quienes participan.

"Nosotros hacemos un seguimiento, obviamente los capacitadores van evaluando a las personas que están haciendo la capacitación, y nosotros en el seguimiento que hacemos en conjunto, a medida que van las empresas pidiendo de la bolsa de empleo que nosotros manejamos, y vamos consiguiendo ahí el empleo, y trabajando, que eso está muy bueno, que no hacen una capacitación así por hacerla, también es la capacitación por el laburo", sostuvo.

Al mismo tiempo, consideró que los conocimientos adquiridos también representan una herramienta para generar ingresos o resolver problemas en los hogares.

"También está la capacitación que a ellos les sirve también el día a día en la casa, en el domicilio, pueden ir a una changuita, o en el mismo domicilio tienen que cambiar una instalación, o pueden hacer eso, una vez que se puedan capacitar bien en el rubro, que es electricidad en este caso", indicó.

Sobre la participación de los asistentes, agregó: "Nosotros siempre hacemos hincapié en la asistencia, que no solamente por la parte económica, sino que vean más allá del aprendizaje, como le decía recién a tu colega periodista, el aprender no ocupa espacio y ayuda mucho a la gente".

Expectativas por la reactivación de obras

Conturso también se mostró optimista respecto al movimiento que podría generar la reactivación de distintas obras en la región una vez finalizado el invierno.

"Se han ido nombrando algunas obras importantes para la región cordillerana, no solamente en Esquel, la reactivación después del invierno, que es la Ruta 17, después lo del aeropuerto, tenés varias obritas que no solamente son nucleadas acá en Esquel, sino tenés en El Hoyo, tenés en varias localidades, que se va a respetar la bolsa de trabajo que también tenemos con el tema de los municipios, respetar siempre la mano de obra local", aseguró.

En cuanto a la obra del aeropuerto, indicó que mantienen expectativas por su avance.

"Nosotros tenemos la expectativa, pero por ahora van a arrancar con la playa de estacionamiento, que hace un trabajo de un buen tiempo, por lo menos mínimo un año, y ahí empujar entre todas las autoridades. Nosotros estamos también desde UOCRA Central, en Buenos Aires, empujando para que se pueda reactivar lo que es la obra muy importante para la localidad de Esquel y la zona", explicó.

Por último, insistió en que el objetivo es que las futuras obras prioricen a trabajadores de la región.

"Siempre nosotros tratamos de que se tome toda mano de obra local, la especializada, por eso nosotros también hacemos capacitaciones en máquinas viales. Con el grupo de los compañeros que llevan la capacitación ya tienen certificados para ser maquinistas. Si bien les falta la práctica del trabajo, el poder usarla ya lo habilita con la credencial que tiene", concluyó.

MA