Esquel impulsa un programa que combina ayuda económica y formación laboral

La subsecretaria de Desarrollo Productivo de Esquel, Paula Botto, presentó un programa destinado a personas desocupadas que combina un aporte económico mensual con capacitaciones certificadas para fortalecer las posibilidades de inserción laboral durante los meses de invierno.

Botto explicó: "Es un programa que se viene haciendo durante los tres o cuatro meses invernales, entre la Municipalidad de Esquel y su Secretaría de Trabajo" y señaló que está pensado especialmente para quienes trabajan en la construcción, un rubro que durante esta época del año suele registrar una menor actividad.

La funcionaria remarcó que el objetivo va más allá de la ayuda económica. "Lo que se busca hacer es instalar formaciones y capacitaciones para que después esa asistencia ya no sea más necesaria. Entendemos que la formación es lo que nos va a permitir cambiar esa situación", afirmó.

La iniciativa contempla un aporte de 150.000 pesos mensuales para los participantes, siempre que cumplan con la asistencia a los cursos. En ese sentido, Botto indicó: "El programa lo que ofrece es ese aporte económico mensual, va a ser de 150.000 pesos por mes", y destacó que las capacitaciones se adaptan a los intereses de cada persona.

Además, hizo hincapié en el compromiso que deberán asumir los beneficiarios. "Esperamos realmente un compromiso, hay un esfuerzo enorme detrás de cada una de estas capacitaciones diseñadas, económico y de tiempo. Se va a exigir puntualidad para que sean certificados los cursos, no puede haber inasistencias", sostuvo.

La oferta incluye capacitaciones en construcción, instalaciones domiciliarias, electricidad, sanitarios, espacios verdes, poda, turismo, comercio y electricidad del automotor, entre otros oficios.

Botto explicó que la mayoría de los participantes ya fueron preinscriptos y que "la mayoría de los cursos inician ahora a fines de agosto", mientras que quienes aún no tengan una capacitación asignada podrán acercarse a la Oficina de Producción y Empleo para recibir asesoramiento.

Por último, insistió en que el propósito central es brindar herramientas para mejorar las oportunidades laborales de los participantes. "Lo que buscamos acá es instalar capacidades y formación y que hoy sea la asistencia económica, pero después no la necesiten", concluyó.

R.G