Organizan un Mate Bingo solidario a beneficio de la familia Melin

La comunidad se organiza una vez más para brindar apoyo a vecinos. En esta oportunidad, se llevará a cabo un Mate Bingo solidario a beneficio de la familia Melin, una iniciativa impulsada para reunir fondos y compartir una jornada de encuentro.

El evento tendrá lugar el domingo 9 de agosto, de 14:30 a 18:00 horas, en el SUM del Barrio Cañadón de Bórquez.

Durante la tarde se realizarán 6 rondas de bingo con una gran variedad de premios en productos para el hogar, canastas de alimentos, electrodomésticos y un pozo en efectivo para la ronda final. Además, el evento contará con servicio de buffet variado.

Entradas y reservas

Valor anticipado: $4.500 En puerta: $5.000

Para adquirir cartones o solicitar más información, los vecinos pueden comunicarse con la organización a los siguientes números de contacto:

Anto: 2945-695295 Jessica: 2945-695579 Jazmín: 2945-68 2875

MA