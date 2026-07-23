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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Organizan un Mate Bingo solidario a beneficio de la familia Melin

Será el próximo 9 de agosto en el SUM del barrio Cañadón de Bórquez. Habrá seis rondas con importantes premios, dinero en efectivo y servicio de buffet.
Por Redacción Red43

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La comunidad se organiza una vez más para brindar apoyo a vecinos. En esta oportunidad, se llevará a cabo un Mate Bingo solidario a beneficio de la familia Melin, una iniciativa impulsada para reunir fondos y compartir una jornada de encuentro.

 

El evento tendrá lugar el domingo 9 de agosto, de 14:30 a 18:00 horas, en el SUM del Barrio Cañadón de Bórquez.

 

Durante la tarde se realizarán 6 rondas de bingo con una gran variedad de premios en productos para el hogar, canastas de alimentos, electrodomésticos y un pozo en efectivo para la ronda final. Además, el evento contará con servicio de buffet variado.

 

Entradas y reservas

 

Valor anticipado: $4.500 En puerta: $5.000

 

Para adquirir cartones o solicitar más información, los vecinos pueden comunicarse con la organización a los siguientes números de contacto:

 

Anto: 2945-695295 Jessica: 2945-695579 Jazmín: 2945-68 2875

 

 

 

 

MA

 

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