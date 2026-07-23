Holmes destacó el trabajo conjunto para abordar la desocupación en Esquel

El representante de la Secretaría de Trabajo, Sandro Holmes, destacó la implementación del programa de capacitación laboral que combina formación certificada con un aporte económico destinado a personas desocupadas.

Holmes explicó que la iniciativa se viene trabajando desde hace tiempo entre el Gobierno provincial y los municipios, y que en este caso particular se articula con organizaciones sociales, sindicatos y grupos de personas organizadas que acompañan a vecinos en situación de desempleo.

Sobre el programa, señaló: “Tiene que ver con la entrega de un subsidio, de una platita, que significaría como el pago de una beca para que se puedan capacitar en distintos rubros”, y remarcó que las propuestas cuentan con certificación de distintas instituciones educativas.

“Rubros bien interesantes y que están todos ellos certificados o por la Universidad de la Patagonia, o por la Universidad de Chubut, o a través del Centro de Formación Profesional”, indicó Holmes.

El funcionario explicó que el objetivo es aprovechar los períodos de menor actividad laboral para que los participantes puedan incorporar nuevas herramientas. “Lo que planteaban era, en esta etapa quizás de baja laboral, que puedan adquirir alguna habilidad para poder insertarse laboralmente desde ese lugar o desde otro”, sostuvo.

Además, Holmes se refirió al contexto laboral actual y reconoció que existe una situación compleja para los trabajadores. “Hay una situación muy crítica donde los trabajadores son siempre los más castigados por los salarios que terminan fraguándose, digamos que no les rinde el dinero, la cosa aumenta. Pero más allá de eso, la desocupación es bastante importante”, afirmó.

En cuanto al trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, destacó la importancia de coordinar esfuerzos para optimizar recursos. “La problemática de Esquel es una, y la forma de abordarlo es mejor en conjunto porque permite que los recursos sean mejor utilizados. Es un poco optimizar y hacer algo en común”, explicó.

Holmes remarcó además que este programa es el primero con estas características en Chubut. “Puntualmente, este programa es el primero que se hace en toda la provincia de Chubut”, señaló.

Finalmente, indicó que las capacitaciones laborales se desarrollan en distintas localidades de la provincia y que las necesidades se detectan junto a las oficinas de empleo y sectores productivos. “También se interactúa con las cámaras locales para que ellos puedan decir qué es lo que están necesitando, de mano de obra capacitada, en qué rubro, en qué especialidad”, concluyó.

R.G