-2°
-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 23 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
23 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Holmes destacó el trabajo conjunto para abordar la desocupación en Esquel

El referente de la Secretaría de Trabajo valoró el programa de capacitación con aporte económico para personas desocupadas y señaló que es una iniciativa articulada con municipios, sindicatos y organizaciones sociales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El representante de la Secretaría de Trabajo, Sandro Holmes, destacó la implementación del programa de capacitación laboral que combina formación certificada con un aporte económico destinado a personas desocupadas.

 

Holmes explicó que la iniciativa se viene trabajando desde hace tiempo entre el Gobierno provincial y los municipios, y que en este caso particular se articula con organizaciones sociales, sindicatos y grupos de personas organizadas que acompañan a vecinos en situación de desempleo.

 

Sobre el programa, señaló: “Tiene que ver con la entrega de un subsidio, de una platita, que significaría como el pago de una beca para que se puedan capacitar en distintos rubros”, y remarcó que las propuestas cuentan con certificación de distintas instituciones educativas.

 

“Rubros bien interesantes y que están todos ellos certificados o por la Universidad de la Patagonia, o por la Universidad de Chubut, o a través del Centro de Formación Profesional”, indicó Holmes.

 

El funcionario explicó que el objetivo es aprovechar los períodos de menor actividad laboral para que los participantes puedan incorporar nuevas herramientas. “Lo que planteaban era, en esta etapa quizás de baja laboral, que puedan adquirir alguna habilidad para poder insertarse laboralmente desde ese lugar o desde otro”, sostuvo.

 

Además, Holmes se refirió al contexto laboral actual y reconoció que existe una situación compleja para los trabajadores. “Hay una situación muy crítica donde los trabajadores son siempre los más castigados por los salarios que terminan fraguándose, digamos que no les rinde el dinero, la cosa aumenta. Pero más allá de eso, la desocupación es bastante importante”, afirmó.

 

En cuanto al trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, destacó la importancia de coordinar esfuerzos para optimizar recursos. “La problemática de Esquel es una, y la forma de abordarlo es mejor en conjunto porque permite que los recursos sean mejor utilizados. Es un poco optimizar y hacer algo en común”, explicó.

 

Holmes remarcó además que este programa es el primero con estas características en Chubut. “Puntualmente, este programa es el primero que se hace en toda la provincia de Chubut”, señaló.

 

Finalmente, indicó que las capacitaciones laborales se desarrollan en distintas localidades de la provincia y que las necesidades se detectan junto a las oficinas de empleo y sectores productivos. “También se interactúa con las cámaras locales para que ellos puedan decir qué es lo que están necesitando, de mano de obra capacitada, en qué rubro, en qué especialidad”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Organizan un Mate Bingo solidario a beneficio de la familia Melin
2
 Corte de energía: un sector permanecerá sin luz durante los próximos minutos
3
 Recuperaron un auto robado y encontraron armas durante un allanamiento
4
 Esquel impulsa un programa que combina ayuda económica y formación laboral
5
 Una infidelidad que le costó la vida: la historia del ingeniero argentino asesinado en España
1
 Taccetta: "183 vecinos y vecinas de nuestra ciudad se van a estar capacitando"
2
 Futsal, memoria y corazón en la meseta: se viene el Torneo Faty 2026 en Paso de Indios
3
 Los perros sueltos, la principal preocupación detectada en el barrio Los Sauces
4
 La Trochita sumó una salida adicional por la alta demanda de turistas en Esquel
5
 Holmes destacó el trabajo conjunto para abordar la desocupación en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -