Futsal, memoria y corazón en la meseta: se viene el Torneo Faty 2026 en Paso de Indios

A un mes de la gran cita, el deporte femenino se prepara para rendir tributo a Fátima Ñanculeo. Un campeonato que va más allá de la pelota: es refugio, comunidad y legado.

En el corazón de la meseta chubutense, la pelota no solo rueda; también abraza, une y sana. Del 21 al 23 de agosto, el Gimnasio Municipal de Paso de Indios será el escenario de la segunda edición del Torneo Faty 2026, un certamen de futsal femenino que promete ser tan competitivo, como emotivo.

Sin embargo, este no es un campeonato más. Es una obra nacida del profundo amor de Patricio Ñanculeo y su familia, quienes transformaron un dolor inmenso en un punto de encuentro deportivo para homenajear a su hija Fátima, fallecida en agosto de 2024. Hoy, constituidos como Asociación Civil, trabajan incansablemente para mantener vivo su recuerdo a través del juego.

ESTARÁN LAS CAMPEONAS DEL AÑO PASADO

A exactamente un mes del inicio del torneo, la expectativa crece a pasos agigantados. La organización aguarda reunir un cupo total de 12 equipos y ya hay una destacada nómina de planteles confirmados de distintos puntos de la provincia: La 16 (Rawson - vigentes campeonas), Javito (Trelew), Deportivo Maxi (Trelew), Suela 12 (Paso del Sapo), Las Plumas TV (Las Plumas) y Las Domingueras (Sarmiento).

Se espera que en las próximas semanas se sumen los equipos locales, completando un fixture lleno de talento, esfuerzo e integración regional.

El torneo no solo ofrecerá un alto nivel futbolístico, sino también atractivos incentivos. Se otorgarán trofeos y premios en efectivo para las cuatro mejores posiciones: 1° puesto: $800.000, 2° puesto: $500.000, 3° puesto: $350.000 y 4° puesto: $200.000 (cubriendo el costo de la inscripción).

Además, se premiará a la valla menos vencida y a la goleadora del campeonato. La inscripción por equipo tiene un valor de $200.000 (más arancel de arbitraje).

UN LLAMADO AL ACOMPAÑAMIENTO Y A LA SOLIDARIDAD

Detrás de las luces del torneo vive una realidad que requiere del esfuerzo diario. La Asociación Civil FC Paso de Indios es un espacio que contiene a decenas de niños, niñas y jóvenes a través del deporte. Sin embargo, para un club del interior de la provincia, competir implica enormes desafíos logísticos.

"Necesitamos de todos. Cada traslado para ir a competir a José de San Martín nos cuesta más de 700.000 pesos solo en combustible entre todos los vehículos", relató en su momento Patricio Ñanculeo, papá de Fátima e ideólogo de este proyecto social y deportivo.

Con una cuota social simbólica de apenas $5.000 —que solo alcanza para cubrir los seguros obligatorios—, sostener la participación en todas las categorías afiliadas a la Asociación Sanmartiniana de Fútbol de Salón se vuelve una lucha cuesta arriba.

Por todo esto, el Torneo Faty 2026 es también un llamado urgente a las autoridades provinciales, a organismos como Chubut Deportes y Lotería del Chubut, al municipio y al sector privado.

Apoyar este certamen no significa únicamente respaldar al fútbol femenino del interior; significa ponerse del lado de una familia y de toda una comunidad que eligen el deporte como el camino para sanar, competir y mirar con esperanza hacia el futuro.