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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Corte de energía: un sector permanecerá sin luz durante los próximos minutos

La Cooperativa 16 de Octubre informó una interrupción del servicio por trabajos de instalación de alumbrado público. El corte tendrá una duración aproximada de 40 minutos.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que un sector de la ciudad tendrá una interrupción del servicio eléctrico durante los próximos minutos debido a trabajos de instalación del sistema de alumbrado público.

 

Según detallaron desde la entidad, se trata de un corte en baja tensión que afecta a la zona baja de Villa Ayelén, desde El Huenú hasta Roble Pellín, entre las calles Los Coihues y Las Mutisias.

 

La interrupción del suministro tiene una duración estimada de 40 minutos, mientras se desarrollan las tareas sobre calle Los Coihues.

 

Desde la Cooperativa solicitaron a los usuarios circular y trabajar con precaución durante el período en que se realicen estas tareas, y agradecieron la comprensión ante las molestias ocasionadas por la intervención en la red eléctrica.

 

 

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