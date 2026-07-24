¿Qué cambia para Argentina con los nuevos aranceles que impuso Estados Unidos?

A partir de este viernes, Estados Unidos comenzó a aplicar una nueva ronda de aranceles sobre productos importados desde 60 países. La decisión fue confirmada por el gobierno de Donald Trump e incluye a Argentina, que tendrá un gravamen del 10% para determinados bienes exportados al mercado norteamericano.

La medida forma parte de una modificación en la política comercial estadounidense y comenzó a regir desde las 00. El nuevo esquema reemplaza los aranceles temporales que estaban vigentes hasta ahora.

Por qué Estados Unidos impone estos nuevos aranceles

El anuncio fue realizado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, poco antes del vencimiento de los aranceles temporales establecidos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio.

Según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la decisión se basa en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. Desde Washington sostienen que varios países no cuentan con controles suficientes para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Dentro de ese esquema, Argentina quedó incluida en el grupo de países que afrontarán el arancel mínimo del 10%, junto con Canadá, México, India, Reino Unido, Ecuador, Malasia e Indonesia. En tanto, otras economías, entre ellas China, estarán sujetas a un gravamen general del 12,5%.

Qué productos pagarán el nuevo arancel

El gobierno estadounidense explicó que el nuevo impuesto alcanzará a determinados productos provenientes de países que mantienen prohibiciones parciales sobre bienes vinculados al trabajo forzoso o que asumieron compromisos para reforzar esos controles mediante acuerdos comerciales. Sin embargo, no todos los productos estarán alcanzados.

Entre las excepciones figuran materias primas consideradas estratégicas para el abastecimiento interno de Estados Unidos y bienes que no pueden producirse en cantidades suficientes o a costos competitivos dentro del país.

Tampoco estarán incluidos los productos que ya se encuentran bajo los aranceles previstos en la Sección 232, como el acero, el aluminio, los automóviles y las autopartes.

Qué impacto puede tener para Argentina

La aplicación del nuevo arancel implica un cambio para parte de las exportaciones argentinas destinadas a Estados Unidos, aunque el alcance dependerá del tipo de producto y de las excepciones previstas por la normativa.

La decisión forma parte de una estrategia comercial más amplia de la administración de Donald Trump, orientada a endurecer los controles sobre las importaciones y modificar las condiciones de acceso al mercado estadounidense para decenas de países.

O.P.