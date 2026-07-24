Caputo anunció que el Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este miércoles que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, con modificaciones destinadas a brindar mayores garantías a los contribuyentes que decidan declarar sus ahorros en dólares.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario cuestionó mantener los billetes fuera del sistema financiero y aseguró que “es un muy mal negocio” conservarlos guardados, debido a que la inflación también reduce el poder de compra del dólar.

Caputo afirmó que espera que el proyecto vuelva a ser aprobado por el Congreso porque, según explicó, “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada”. El objetivo, señaló, es permitir que quienes en el pasado informalizaron sus ahorros puedan incorporarlos al circuito bancario.

La nueva iniciativa surge luego de observaciones realizadas por contadores y especialistas tributarios, quienes advirtieron sobre algunos puntos débiles de la normativa actual y la posibilidad de cambios ante una futura gestión de gobierno.

Entre las modificaciones previstas se encuentran ajustes en los requisitos para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias y cambios en el criterio para determinar una “discrepancia significativa” en las declaraciones tributarias.

El Gobierno considera que la medida es clave para impulsar la inversión y movilizar parte de los fondos que permanecen fuera del sistema financiero. Según datos del Banco Central, los argentinos mantienen alrededor de USD 170.000 millones fuera de los bancos.

“Lo que necesitamos es que ese ahorro se vuelque al mercado financiero”, sostuvo Caputo, aunque no precisó qué cantidad de esos fondos debería ingresar para considerar exitosa la iniciativa.

Respecto a las provincias que no adhieran al régimen, desde el Ejecutivo aclararon que no se prevé cortar el intercambio de información y que los reclamos quedarían limitados a cuestiones tributarias vinculadas a actividades económicas, como el impuesto sobre los ingresos brutos.

R.G