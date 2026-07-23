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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El consumo masivo volvió a caer en junio y acumula una baja de casi 3% en 2026

La demanda de productos registró una retracción interanual del 2,7% durante el sexto mes del año, según un informe de Scentia. El comercio electrónico fue la excepción, con un crecimiento del 41% respecto a junio de 2025.
Por Redacción Red43

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El consumo masivo profundizó su caída en junio y registró una baja del 2,7% en volumen respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con el último informe de la consultora Scentia. Con este resultado, el acumulado anual alcanza una retracción del 2,9%.

 

El dato marca un retroceso frente a mayo, cuando la caída había sido del 1,6%, y confirma que la recuperación esperada por una menor presión inflacionaria todavía no se trasladó al consumo. La mayoría de los canales de venta registraron bajas durante el mes.

 

Las ventas medidas en pesos crecieron 23,1% interanual, aunque ese aumento quedó por debajo de la suba promedio de precios, que fue del 26,6%. Esto significa que los consumidores gastaron más, pero adquirieron menor cantidad de productos.

 

El único canal que escapó a la tendencia negativa fue el comercio electrónico, que creció 41% frente a junio de 2025 y acumula una mejora del 34,8% en lo que va del año. Además, todas las categorías relevadas mostraron números positivos en las plataformas digitales. Bebidas con alcohol lideró el crecimiento con una suba del 61,8%, seguida por alimentos (+54,6%) e impulsivos (+45,2%).

 

En los comercios físicos, los kioscos y almacenes fueron los más afectados, con una caída del 4,6%, seguidos por mayoristas (-3,3%) y supermercados de cadena (-2,6%).

 

Por categorías, las bebidas con alcohol y sin alcohol fueron los únicos rubros que lograron crecer en el total de canales, con aumentos del 9,4% y 3,5% respectivamente. En cambio, desayuno y merienda (-7,7%), limpieza de ropa y hogar (-6,2%) y perecederos (-5,7%) fueron algunos de los segmentos más golpeados.

 

El informe de Scentia también refleja un escenario económico mixto: mientras algunos indicadores como el PBI y la construcción muestran avances, otros sectores como la industria manufacturera y la producción automotriz continúan con caídas.

 

 

 

 

R.G

 

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