Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente: por qué se conmemora cada 25 de julio

Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, una fecha que busca reconocer la trayectoria, los aportes y la lucha de millones de mujeres afrodescendientes en todo el mundo frente al racismo, la discriminación y las desigualdades de género.

La conmemoración nació en 1992, durante el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, realizado en Santo Domingo, República Dominicana. Allí participaron representantes de más de 30 países, quienes acordaron establecer esta jornada como un espacio de visibilización y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes.

Desde entonces, el 25 de julio se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre las múltiples formas de discriminación que aún enfrentan y para impulsar políticas que promuevan una mayor igualdad de oportunidades en ámbitos como la educación, el empleo, la salud y la participación política.

Además de poner en agenda estos desafíos, la fecha destaca las contribuciones de las mujeres afrodescendientes en la vida social, cultural, científica, artística y política, así como su papel en la construcción de sociedades más inclusivas y democráticas.

En Argentina, esta conmemoración también invita a reconocer la presencia histórica y los aportes de la comunidad afrodescendiente, contribuyendo a fortalecer la memoria colectiva y valorar la diversidad cultural que forma parte de la identidad del país.

A más de tres décadas de su creación, el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente continúa siendo una jornada de reflexión y reivindicación, que promueve el respeto por los derechos humanos, la igualdad y la construcción de comunidades libres de toda forma de discriminación.

MA