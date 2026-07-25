Antes de viajar, mirá el estado de las rutas: alerta por niebla y barro en la zona

Vialidad Nacional difundió este sábado una nueva actualización del estado de las rutas nacionales en Chubut y pidió a los conductores extremar las precauciones antes de emprender cualquier viaje, especialmente en los corredores cordilleranos.

En la Ruta Nacional 259, en el tramo que une Esquel y Trevelin, la calzada se encuentra húmeda y mojada por las lluvias, con agua acumulada en algunos sectores. Además, se registran bancos de niebla que reducen la visibilidad, presencia de viento, banquinas con barro y animales sueltos. Desde el organismo informaron que equipos viales realizan recorridos preventivos en la zona.

Hacia el límite con Chile, la traza de ripio presenta sectores con barro, por lo que también se recomienda transitar con especial cuidado.

En la Ruta Nacional 25, el tránsito permanece habilitado entre Rawson y Tecka. Sin embargo, entre Las Plumas y Los Altares hay desvíos sobre ripio, con sectores de barro y agua entre los kilómetros 259 y 261, donde se solicita reducir la velocidad. Más al oeste, entre Paso de Indios y Tecka, cuadrillas de Vialidad trabajan en la distribución de sal debido a la presencia de escarcha, nieve pisada y heladas sobre la calzada.

Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de respetar las velocidades máximas, atender la señalización, verificar el estado del vehículo y consultar el parte actualizado de rutas antes de iniciar cualquier viaje.

MA