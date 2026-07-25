-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 25 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 rutas
25 de Julio de 2026
rutas |
Por Redacción Red43

Antes de viajar, mirá el estado de las rutas: alerta por niebla y barro en la zona

Vialidad Nacional recomendó circular con extrema precaución por las rutas cordilleranas. En la RN 259 hay baja visibilidad, mientras que otros corredores presentan hielo y nieve.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vialidad Nacional difundió este sábado una nueva actualización del estado de las rutas nacionales en Chubut y pidió a los conductores extremar las precauciones antes de emprender cualquier viaje, especialmente en los corredores cordilleranos.

 

 

En la Ruta Nacional 259, en el tramo que une Esquel y Trevelin, la calzada se encuentra húmeda y mojada por las lluvias, con agua acumulada en algunos sectores. Además, se registran bancos de niebla que reducen la visibilidad, presencia de viento, banquinas con barro y animales sueltos. Desde el organismo informaron que equipos viales realizan recorridos preventivos en la zona.

 

 

Hacia el límite con Chile, la traza de ripio presenta sectores con barro, por lo que también se recomienda transitar con especial cuidado.

 

En la Ruta Nacional 25, el tránsito permanece habilitado entre Rawson y Tecka. Sin embargo, entre Las Plumas y Los Altares hay desvíos sobre ripio, con sectores de barro y agua entre los kilómetros 259 y 261, donde se solicita reducir la velocidad. Más al oeste, entre Paso de Indios y Tecka, cuadrillas de Vialidad trabajan en la distribución de sal debido a la presencia de escarcha, nieve pisada y heladas sobre la calzada.

 

Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de respetar las velocidades máximas, atender la señalización, verificar el estado del vehículo y consultar el parte actualizado de rutas antes de iniciar cualquier viaje.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lucas Julián Benítez Saldivia QEPD
2
 Pedro Pablo Contreras QEPD
3
 Se fue de fiesta a la montaña con dos maestras de su hijo, quedaron varados y todo terminó en escándalo
4
 ¿Quiénes tendrán feriado el próximo martes en Chubut y qué servicios se verán afectados?
5
 Jesus Sergio Abel Aguerre QEPD
1
 Arribo de los galeses a Chubut: Provincia proyecta un documental del aporte de la ciencia para la reconstrucción de la historia
2
 Nevó en Sierra Colorada y la tortilla gigante ya espera bajo un manto blanco
3
 Colapinto largará 13° en la última carrera de la Fórmula 1 antes del receso
4
 Alerta por una nueva estafa de WhatsApp: se hacen pasar por empleados del Correo y roban cuentas
5
 ¿Dónde salir a bailar este sábado en Esquel? Tres propuestas para festejar el Día del Amigo
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -