Cómo fue la delicada operación para salvar a un bebé con 26 semanas de gestación

El equipo de salud del Hospital Garrahan realizó con éxito una transfusión intrauterina a un bebé de 26 semanas de gestación diagnosticado con anemia fetal severa. El procedimiento de alta complejidad, inédito en la historia de la institución médica, se llevó a cabo tras recibir a la madre derivada de urgencia desde Tierra del Fuego con un embarazo de alto riesgo y compromiso vital para el feto.

A su llegada al centro pediátrico de referencia nacional, los profesionales de la salud evaluaron de manera integral a la paciente patagónica y a su bebé. Ante el cuadro de anemia severa de origen aún desconocido, determinaron concretar la intervención quirúrgica previa al nacimiento con el objetivo de prevenir complicaciones graves como insuficiencia cardíaca, daño neurológico e incluso la muerte fetal.

Para concretar la transfusión intrauterina, los cirujanos realizaron en primer lugar una cordocentesis, técnica que consiste en la punción de la vena del cordón umbilical guiada por ecografía. Este paso previo permitió extraer una muestra de sangre del feto para calcular con exactitud la cantidad requerida para corregir el déficit sanguíneo. Posteriormente, mediante la misma vía, el equipo transfundió sangre O negativo especialmente preparada para la práctica médica.

La intervención exigió una coordinación multidisciplinaria de diversas áreas médicas del hospital pediátrico. «Realizamos una práctica de altísima complejidad que requiere la articulación de distintas especialidades. Participaron profesionales de Neonatología, Obstetricia, Cirugía General, Medicina Transfusional y Laboratorio, en un trabajo interdisciplinario que caracteriza al Garrahan y nos enorgullece enormemente», destacó la Dra. Patricia Bellani, jefa de Neonatología.

Actualmente, tanto la madre como el feto evolucionan de manera favorable tras la cirugía y continúan bajo un estricto monitoreo médico para evaluar la necesidad de eventuales intervenciones antes del parto. El caso reafirma la importancia del centro nacional de alta complejidad para la atención de patologías de riesgo derivadas desde las provincias del sur argentino.

Desde la institución resaltaron que la incorporación de esta nueva práctica médica se alinea con el plan de crecimiento en tecnología de última generación y capacitación profesional. Con este avance, el Garrahan amplía sus prestaciones médicas y consolida su liderazgo pediátrico a nivel regional y en América Latina.