Padre de cinco hijos, la dolorosa despedida del marinero que amaba el mar

El arribo del buque Cabo Vírgenes al muelle Almirante Storni de Puerto Madryn estuvo marcado por un profundo dolor. Allí, familiares de Haldi Morales conocido con el apodo de “Soldado”, el marinero que perdió la vida tras caer al mar mientras trabajaba en alta mar, aguardaban la llegada de la embarcación para iniciar el último tramo de una despedida que conmocionó a la comunidad pesquera.

La familia viajó desde Sierra Grande, ciudad de la que era oriundo el trabajador, para recibir el cuerpo. En medio de la angustia, la hermana de Morales recordó a quien definió como una de las personas más importantes de su vida.

«Nos duele y nos va a doler toda la vida. Vos sabés que te amamos. Más que un hermano, fuiste mi papá. Me criaste, ayudaste a mi mamá y siempre estuviste para nosotros. Si hay otra vida, de seguro nos vamos a encontrar», expresó entre lágrimas.

Haldi Morales tenía 50 años, era padre de cinco hijos, dos de ellos menores de edad. Su familia permaneció junto al muelle mientras se desarrollaba el operativo de recepción del buque.

La mujer también contó que la familia fue informada de lo ocurrido por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Sierra Grande, que se mantuvo en contacto desde el primer momento.

«El gremio fue quien le avisó a mi cuñada. Desde ese momento estuvieron con nosotros y nos acompañaron en todo. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindaron», señaló.

Uno de los hijos de Haldi Morales también tomó la palabra y recordó el legado que les dejó su padre.

«Siempre nos dio todo. Nos enseñó valores que hoy en día mucha gente no tiene. Nos crió de una manera muy especial y nos preparó para todo», expresó con emoción. Pese al dolor por la pérdida, aseguró que la familia buscará honrar su memoria.

«Lo vamos a honrar como podamos y vamos a seguir adelante como la familia que somos. Sé que luchó hasta el último momento porque era un hombre fuerte. Donde esté, espero que descanse en paz», afirmó.

El cuerpo de Haldi Morales llegó este viernes a Puerto Madryn a bordo del Cabo Vírgenes, el mismo buque en el que trabajaba cuando el jueves por la mañana cayó al mar durante una maniobra de pesca. Horas después, tras un amplio operativo del que participaron Prefectura Naval y varios pesqueros que navegaban en la zona, fue hallado sin vida.

La llegada de la embarcación reunió a familiares, compañeros de trabajo y autoridades portuarias en una jornada atravesada por el dolor y el acompañamiento a quienes hoy enfrentan la pérdida de uno de los trabajadores de la flota pesquera patagónica.

Fuente: Canal 12